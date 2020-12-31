До Нового року залишився всього один день, а це значить, що пора перевірити, наскільки ви готові до свята! Ми склали для вас передноворічний список справ, які потрібно закінчити до бою курантів, щоб увійти в новий 2021 рік з гарним настроєм.

Щоб нічого не забути в передноворічній метушні, звіртеся з чек-лист, який склали для вас журналісти Life24. Скористайтеся порадами фахівців – і свято пройде без зайвого клопоту і в чудовому настрої.

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Приберіть в будинку і в думках

Новий рік – це найкращий час, щоб прибрати свою квартиру і позбутися від речей, які більше не потрібні. Почніть з генерального прибирання на кухні, вітальні, спальні і нарешті візьміться за балкон.

Розберіть захаращені місця і розкладіть предмети по своїх місцях. Таким чином, ви зустрінете рік з відчуттям чистоти і порядку. Якщо напередодні свята сили закінчуються, а настрою і часу на генеральне прибирання немає, знайдіть помічника: замовте клінерів.

Чистота у домі – перший крок до порядку у думках

А час, що звільнився, витратьте на те, щоб привести до ладу себе і упорядкувати думки – у новий рік входити потрібно оновленою! Побалуйте себе масками для шкіри й волосся, ванною з піною і мріями про нові можливості.

Попрощайтеся з зайвими речами

Сміливо позбудьтеся від одягу, який рідко носите і вже не потрібних предметів: якщо за рік ви не доторкнулися до килимка для йоги, не стали перечитувати книжку або не приготували кекси в нових формах – то швидше за все не зробите це вже ніколи.

Якщо речі в хорошому стані, значить вони комусь знадобляться. Нових власників можна знайти через сайти оголошень, примноживши таким чином фінансовий вміст новорічної скарбнички. Напередодні Новорічних свят українці купують на 20% більше, ніж в листопаді, адже саме в цей час багато хто хоче встигнути прикупити собі щось до кінця року.

Не давайте шансу непотрібним речам опинитись з вами у новому році

Ще один варіант – віддати речі на благодійність. Таким чином ви не тільки звільните життєвий простір, але і зробите добру справу.

Новій рік потрібно починати без боргів. Згадайте, що брали у друзів і близьких: книгу в когось, флешку у колеги. Віддайте все і подякуйте за допомогу.

Створіть новорічний настрій в будинку

Пройдіться по квартирі і задумайтеся, чи відчуваєте ви наближення Нового року? Якщо ні, то варто додати святкового декору. І це не тільки гірлянди і ялинка.

Доберіть оригінальний декор для прикрашання будинку

Українські майстри створюють композиції на стіл з хвої, кориці, шишок і квітів бавовни, які доповнюють свічками ручної роботи з маслами апельсина і розмарину. Вид і аромат від запаленої свічки в новорічному оформленні точно налаштують на святковий лад. Фахівці майданчики авторських товарів Crafta.ua кажуть, що в цьому році в тренді свічки з соєвого воску, який в розтопленому вигляді можна використовувати для масажу та живлення шкіри.

Перевірте, чи всім ви підготували подарунки

В цьому році хочеться отримати від новорічних свят якомога більше радості. Так не стримуйте себе і сміливо вибирайте подарунки не тільки найближчим, але і колегам, сусідам і просто хорошим знайомим. Мило у вигляді символу року – бичка або сніжинок, прикраси на ялинку ручної роботи і новорічні розмальовані пряники стануть недорогим, але дуже приємним сюрпризом. Адже дарувати подарунки частіше навіть приємніше ніж отримувати.

Порадуйте своїх рідних такими милими дрібницями

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Підбийте підсумки року і заплануйте нові цілі

Чим ближче до Нового року, тим більше соцмережі наповнюється постами з підбиттям підсумків. Це й не дивно, адже аналіз головних подій – корисна практика. Згадайте всі свої досягнення і важливі події року. Але не будьте занадто самокритичні, адже рік, що минає був справжнім випробуванням для людства. Якими б не були заслуги, вам точно є чим пишатися. Адже незважаючи ні на що, ви пройшли всі випробування, що минає.

Подумайте, чого ви досягли у цьому році, а що потрібно буде зробити у наступному

Як показав рік, планування – справа невдячна. Однак здійснювати мрії набагато простіше, якщо діяти за планом. А початок року – дуже вдалий час для його складання. Сформулюйте головні цілі, які хочете досягти в наступному році і напишіть покроковий план дій для досягнення кожної з них. Це допоможе розставити пріоритети і зрозуміти, в якому напрямку слід рухатися, щоб в новому році все вийшло.