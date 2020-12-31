Встигнути до опівночі: 5 речей, які потрібно зробити до Нового року
До Нового року залишився всього один день, а це значить, що пора перевірити, наскільки ви готові до свята! Ми склали для вас передноворічний список справ, які потрібно закінчити до бою курантів, щоб увійти в новий 2021 рік з гарним настроєм.
Щоб нічого не забути в передноворічній метушні, звіртеся з чек-лист, який склали для вас журналісти Life24. Скористайтеся порадами фахівців – і свято пройде без зайвого клопоту і в чудовому настрої.
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Приберіть в будинку і в думках
Новий рік – це найкращий час, щоб прибрати свою квартиру і позбутися від речей, які більше не потрібні. Почніть з генерального прибирання на кухні, вітальні, спальні і нарешті візьміться за балкон.
Розберіть захаращені місця і розкладіть предмети по своїх місцях. Таким чином, ви зустрінете рік з відчуттям чистоти і порядку. Якщо напередодні свята сили закінчуються, а настрою і часу на генеральне прибирання немає, знайдіть помічника: замовте клінерів.
Чистота у домі – перший крок до порядку у думках
А час, що звільнився, витратьте на те, щоб привести до ладу себе і упорядкувати думки – у новий рік входити потрібно оновленою! Побалуйте себе масками для шкіри й волосся, ванною з піною і мріями про нові можливості.
Попрощайтеся з зайвими речами
Сміливо позбудьтеся від одягу, який рідко носите і вже не потрібних предметів: якщо за рік ви не доторкнулися до килимка для йоги, не стали перечитувати книжку або не приготували кекси в нових формах – то швидше за все не зробите це вже ніколи.
Якщо речі в хорошому стані, значить вони комусь знадобляться. Нових власників можна знайти через сайти оголошень, примноживши таким чином фінансовий вміст новорічної скарбнички. Напередодні Новорічних свят українці купують на 20% більше, ніж в листопаді, адже саме в цей час багато хто хоче встигнути прикупити собі щось до кінця року.
Не давайте шансу непотрібним речам опинитись з вами у новому році
Ще один варіант – віддати речі на благодійність. Таким чином ви не тільки звільните життєвий простір, але і зробите добру справу.
Новій рік потрібно починати без боргів. Згадайте, що брали у друзів і близьких: книгу в когось, флешку у колеги. Віддайте все і подякуйте за допомогу.
Створіть новорічний настрій в будинку
Пройдіться по квартирі і задумайтеся, чи відчуваєте ви наближення Нового року? Якщо ні, то варто додати святкового декору. І це не тільки гірлянди і ялинка.
Доберіть оригінальний декор для прикрашання будинку
Українські майстри створюють композиції на стіл з хвої, кориці, шишок і квітів бавовни, які доповнюють свічками ручної роботи з маслами апельсина і розмарину. Вид і аромат від запаленої свічки в новорічному оформленні точно налаштують на святковий лад. Фахівці майданчики авторських товарів Crafta.ua кажуть, що в цьому році в тренді свічки з соєвого воску, який в розтопленому вигляді можна використовувати для масажу та живлення шкіри.
Перевірте, чи всім ви підготували подарунки
В цьому році хочеться отримати від новорічних свят якомога більше радості. Так не стримуйте себе і сміливо вибирайте подарунки не тільки найближчим, але і колегам, сусідам і просто хорошим знайомим. Мило у вигляді символу року – бичка або сніжинок, прикраси на ялинку ручної роботи і новорічні розмальовані пряники стануть недорогим, але дуже приємним сюрпризом. Адже дарувати подарунки частіше навіть приємніше ніж отримувати.
Порадуйте своїх рідних такими милими дрібницями
Підбийте підсумки року і заплануйте нові цілі
Чим ближче до Нового року, тим більше соцмережі наповнюється постами з підбиттям підсумків. Це й не дивно, адже аналіз головних подій – корисна практика. Згадайте всі свої досягнення і важливі події року. Але не будьте занадто самокритичні, адже рік, що минає був справжнім випробуванням для людства. Якими б не були заслуги, вам точно є чим пишатися. Адже незважаючи ні на що, ви пройшли всі випробування, що минає.
Подумайте, чого ви досягли у цьому році, а що потрібно буде зробити у наступному
Як показав рік, планування – справа невдячна. Однак здійснювати мрії набагато простіше, якщо діяти за планом. А початок року – дуже вдалий час для його складання. Сформулюйте головні цілі, які хочете досягти в наступному році і напишіть покроковий план дій для досягнення кожної з них. Це допоможе розставити пріоритети і зрозуміти, в якому напрямку слід рухатися, щоб в новому році все вийшло.
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