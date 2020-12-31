До Нового года остался всего один день, а это значит, что пора проверить, насколько вы готовы к празднику! Мы составили для вас предновогодний список дел, которые нужно закончить до боя курантов, чтобы войти в новый 2021 год с хорошим настроением.

Чтобы ничего не забыть в предновогодней суеты, сверьтесь с чек-листом, который составили для вас журналисты Life24. Воспользуйтесь советами специалистов – и праздник пройдет без лишних хлопот и в отличном настроении.

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Уберите в доме и в мыслях

Новый год — это лучшее время, чтобы привести в порядок свою квартиру и избавиться от вещей, которые больше не нужны. Начните с генеральной уборки на кухне, гостиной, спальне и наконец-то возьмитесь за балкон.

Разберите захламленные области и разложите предметы по своим местам. Таким образом, вы встретите год с ощущением чистоты и порядка. Если в преддверии праздника силы на исходе, а настроения и времени на генеральную уборку нет, найдите помощника: закажите клинеров.

Чистота в доме – первый шаг к порядку в мыслях

А освободившееся время потратьте на приведение в порядок себя и упорядочивание мыслей — в новым год входить нужно обновленной! Побалуйте себя масками для кожи и волос, ванной с пеной и мечтами о новых возможностях.

Попрощайтесь с лишними вещами

Смело избавьтесь от одежды, которую редко носите и уже ненужных предметов: если за год вы не притронулись к коврику для йоги, не стали перечитывать книжку или не приготовили кексы в новых формочках — то скорее всего не сделаете это уже никогда.

Если вещи в хорошем состоянии, значит они наверняка кому-то понадобятся. Новых владельцев можно найти через сайты объявлений, приумножив таким образом финансовое содержимое новогодней копилки. В преддверии Новогодних праздников украинцы покупают на 20% больше, чем в ноябре, так как именно в это время многие хотят успеть прикупить себе что-то до конца года.

Не давайте шанса ненужным вещам оказаться с вами в новом году

Еще один вариант — отдать вещи на благотворительность. Таким образом вы не только освободите жизненное пространство, но и сделаете доброе дело.

Новой год нужно начинать без долгов. Вспомните, что брали у друзей и близких: книгу у друга, флешку у коллеги. Отдайте все и поблагодарите за помощь.

Создайте новогодние настроение в доме

Пройдитесь по квартире и задумайтесь — чувствуете ли вы приближение Нового года? Если нет — то стоит добавить праздничного декора. И это не толко герлянды и елка.

Подберите оригинальный декор для украшения дома

Украинские мастера создают композиции на стол из хвои, корицы, шишек и цветов хлопка, которые дополняют свечами ручной работы с маслами апельсина и розмарина. Вид и аромат от зажженной свечи в новогоднем оформлении точно настроят на праздничный лад. Специалисты площадки авторских товаров Crafta.ua говорят, что в этом году в тренде свечи из соевого воска, который в растопленном виде можно использовать для массажа и питания кожи.

Проверьте, всем ли вы подготовили подарки

В этом году хочется получить от новогодних праздников как можно больше радости. Так не сдерживайте себя и смело выбирайте подарки не только самым близким, но и коллегам, соседям и просто хорошим знакомым. Мыло в виде символа года - бычка или снежинок, украшения на елку ручной работы и новогодние расписные пряники станут недорогим, но очень приятным сюрпризом. Ведь дарить подарки чаще даже приятнее чем получать.

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Порадуйте своих родных такими милыми мелочами

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Подведите итоги года и запланируйте новые цели

Чем ближе к Новому году, тем больше соцсети наполняется постами с подведением итогов. Это и неудивительно, ведь анализ главных событий — полезная практика. Вспомните все свои достижения и важные события года. Но не будьте слишком самокритичны, ведь уходящий год был настоящим испытаниям для человечества. Какими бы ни были заслуги, вам точно есть чем гордиться. Ведь несмотря ни на что, вы прошли все испытания уходящего года.

Подумайте, чего вы достигли в этом году, а что нужно будет сделать в следующем

Как показал уходящий год, планирование — дело неблагодарное. Однако осуществлять мечты намного проще, если действовать по плану. А начало года — самое подходящее время для его составления. Сформулируйте главные цели, которые хотите достичь в наступающем году и напишите пошаговый план действий для достижения каждой из них. Это поможет расставить приоритеты и понять, в каком направлении следует двигаться, чтобы в новом году все получилось