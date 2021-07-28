Зробити робочі завдання, розв'язати побутові проблеми, забрати дитину зі школи, а ще знайти час для коханого та для улюбленого хобі – як це все вмістити в один день, тиждень чи місяць? Знаючи правильні техніки тайм-мененджменту, ви зможете раціонально розподіляти свій час і точно встигати все.

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1. Розставляйте пріоритети

Вам здається, що жодну справу на день не можна відкласти. Проте варто добряче подумати: які з них є для вас найважливіші і розставити їх у своєму плані на день по черзі. Не намагайтесь вмістити в один день все: радять записувати максимум 9 завдань.

2. Найважче робіть першим

Завжди є хоч одна справа, яку ми відкладаємо на кінець дня, бо вона нам неприємна, або займає багато часу, або забирає багато енергії тощо. От за неї краще й взятись з самого початку, щоб вона не псувала настрій на цілий день:

Повірте, після виконання найважчого завдання вам аж захочеться швидше приступити й до інших: результат чудовий, енергії повно, настрій супер,

– зазначає редакторка

Робіть перерви

Ніхто з нас не робот, тому навіть у шаленому ритмі життя варто відпочивати як морально, так і фізично. Хоча б зробіть 5-7 хвилин зарядки, попийте води, поспілкуйтесь з колегами. Та ні в якому разі не беріть до рук смартфон!

Робіть перерви між завданнями / Фото Unsplash

"Сім хвилин інтенсивних тренувань можуть дати кращі результати, ніж година помірних вправ. Чудові результати за менше часу, безплатно й без спорядження — хіба не кайф?", – каже Юлія Мороз

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Використовуйте методи зосередження

До прикладу, відомий метод Pomodoro:

Працюємо безперервно над певним завданням 25 хвилин, встановивши таймер. Коли мине 25 хвилин і продзвенить таймер, зробіть коротку перерву – 3-5 хвилин. Кожні чотири pomodoro робіть довшу перерву – 15-30 хвилин.

Метод Pomodoro дуже ефективний для роботи / Фото Flickr

Або ж використовуйте простіший метод 90/30: безперервно працювати 90 хвилин, а потім відпочивати 30 хвилин.

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5. Вивчайте нову інформацію

Редакторка зізнається, що про тайм-менеджмент можна говорити багато, адже технік існує безліч. Тому вона радить самим заглибитись детальніше у цю тему і прочитати одну або кілька книжок з цього списку: