Сделать рабочие задачи, решить бытовые проблемы, забрать ребенка из школы, а еще найти время для мужа и для любимого хобби – как это все вместить в один день, неделю или месяц? Зная правильные техники тайм-мененджмента, вы сможете рационально распределять свое время и точно успевать все.

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1. Расставляйте приоритеты

Вам кажется, что ни одно дело на день нельзя отложить. Однако стоит хорошенько подумать: какие из них для вас самые важные и расставить их в своем плане на день по очереди. Не пытайтесь вместить в один день все: советуют записывать максимум 9 задач.

2. Самое сложное делайте первым

Всегда есть хоть одно дело, которое мы откладываем на самый конец дня, потому что оно нам неприятно, или занимает много времени, или отнимает много энергии и тому подобное. Вот за него лучше всего и взяться с самого начала, чтобы оно не портила настроение на целый день:

Поверьте, после выполнения тяжелого задания вам захочется скорее приступить и к другим: результат отличный, энергии полно, настроение супер,

– отмечает редактор

3. Делайте перерывы

Никто из нас не робот, поэтому даже в бешеном ритме жизни стоит отдыхать как морально, так и физически. Хотя бы сделайте 5-7 минут зарядки, попейте воды, пообщайтесь с коллегами. И ни в коем случае не берите в руки смартфон!

Делайте перерывы между задачами / Фото Unsplash

"Семь минут интенсивных тренировок могут дать лучшие результаты, чем час умеренных упражнений. Великолепные результаты за меньшее время, бесплатно и без снаряжения – разве не кайф?" , – говорит Юлия Мороз

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4. Научитесь сосредотачиваться

К примеру, известный метод Pomodoro:

Работаем непрерывно над определенной задачей 25 минут, установив таймер. Когда пройдет 25 минут и прозвенит таймер, сделайте короткий перерыв – 3-5 минут. Каждые четыре pomodoro делайте длинный перерыв – 15-30 мин.

Метод Pomodoro очень эффективен для работы / Фото Flickr

Или же используйте простой метод 90/30 : непрерывно работать 90 минут, а затем отдыхать 30 минут.

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5. Изуч айте новую информацию

Редактор признается, что о тайм-менеджменте можно говорить долго, ведь техник существует множество. Поэтому она советует самым углубиться подробнее в эту тему и прочитать одну или несколько книг из этого списка: