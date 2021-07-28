Сделать рабочие задачи, решить бытовые проблемы, забрать ребенка из школы, а еще найти время для мужа и для любимого хобби – как это все вместить в один день, неделю или месяц? Зная правильные техники тайм-мененджмента, вы сможете рационально распределять свое время и точно успевать все.
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1. Расставляйте приоритеты
Вам кажется, что ни одно дело на день нельзя отложить. Однако стоит хорошенько подумать: какие из них для вас самые важные и расставить их в своем плане на день по очереди. Не пытайтесь вместить в один день все: советуют записывать максимум 9 задач.
2. Самое сложное делайте первым
Всегда есть хоть одно дело, которое мы откладываем на самый конец дня, потому что оно нам неприятно, или занимает много времени, или отнимает много энергии и тому подобное. Вот за него лучше всего и взяться с самого начала, чтобы оно не портила настроение на целый день:
Поверьте, после выполнения тяжелого задания вам захочется скорее приступить и к другим: результат отличный, энергии полно, настроение супер,
– отмечает редактор
3. Делайте перерывы
Никто из нас не робот, поэтому даже в бешеном ритме жизни стоит отдыхать как морально, так и физически. Хотя бы сделайте 5-7 минут зарядки, попейте воды, пообщайтесь с коллегами. И ни в коем случае не берите в руки смартфон!
Делайте перерывы между задачами / Фото Unsplash
"Семь минут интенсивных тренировок могут дать лучшие результаты, чем час умеренных упражнений. Великолепные результаты за меньшее время, бесплатно и без снаряжения – разве не кайф?", – говорит Юлия Мороз
4. Научитесь сосредотачиваться
К примеру, известный метод Pomodoro:
- Работаем непрерывно над определенной задачей 25 минут, установив таймер.
- Когда пройдет 25 минут и прозвенит таймер, сделайте короткий перерыв – 3-5 минут.
- Каждые четыре pomodoro делайте длинный перерыв – 15-30 мин.
Метод Pomodoro очень эффективен для работы / Фото Flickr
Или же используйте простой метод 90/30: непрерывно работать 90 минут, а затем отдыхать 30 минут.
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5. Изучайте новую информацию
Редактор признается, что о тайм-менеджменте можно говорить долго, ведь техник существует множество. Поэтому она советует самым углубиться подробнее в эту тему и прочитать одну или несколько книг из этого списка:
- Джейк Кнапп и Джон Зерацки "Найти время";
- Чарлз Дахигг "Сила привычки";
- Дэвид Аллен "Как упорядочить дела";
- Том Феррисс "Работай 4 часа в неделю";
- Кэролин Уэбб "Живи на все сто".