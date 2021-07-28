Встигнути все: 5 способів ефективно керувати часом

В добі всього 24 години й здається, що встигнути зробити усе заплановане просто неможливо. Літературна редакторка Юлія Мороз поділилась корисними техніками управління часом, які дозволяють їй справлятись з багатьма задачами.

Зробити робочі завдання, розв'язати побутові проблеми, забрати дитину зі школи, а ще знайти час для коханого та для улюбленого хобі – як це все вмістити в один день, тиждень чи місяць? Знаючи правильні техніки тайм-мененджменту, ви зможете раціонально розподіляти свій час і точно встигати все.

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1. Розставляйте пріоритети

Вам здається, що жодну справу на день не можна відкласти. Проте варто добряче подумати: які з них є для вас найважливіші і розставити їх у своєму плані на день по черзі. Не намагайтесь вмістити в один день все: радять записувати максимум 9 завдань.

2. Найважче робіть першим

Завжди є хоч одна справа, яку ми відкладаємо на кінець дня, бо вона нам неприємна, або займає багато часу, або забирає багато енергії тощо. От за неї краще й взятись з самого початку, щоб вона не псувала настрій на цілий день:

Повірте, після виконання найважчого завдання вам аж захочеться швидше приступити й до інших: результат чудовий, енергії повно, настрій супер,

– зазначає редакторка

Робіть перерви

Ніхто з нас не робот, тому навіть у шаленому ритмі життя варто відпочивати як морально, так і фізично. Хоча б зробіть 5-7 хвилин зарядки, попийте води, поспілкуйтесь з колегами. Та ні в якому разі не беріть до рук смартфон!

Робіть перерви між завданнями / Фото Unsplash

"Сім хвилин інтенсивних тренувань можуть дати кращі результати, ніж година помірних вправ. Чудові результати за менше часу, безплатно й без спорядження — хіба не кайф?", – каже Юлія Мороз

Використовуйте методи зосередження

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

До прикладу, відомий метод Pomodoro:

Працюємо безперервно над певним завданням 25 хвилин, встановивши таймер. Коли мине 25 хвилин і продзвенить таймер, зробіть коротку перерву – 3-5 хвилин. Кожні чотири pomodoro робіть довшу перерву – 15-30 хвилин.

Метод Pomodoro дуже ефективний для роботи / Фото Flickr

Або ж використовуйте простіший метод 90/30: безперервно працювати 90 хвилин, а потім відпочивати 30 хвилин.

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5. Вивчайте нову інформацію

Редакторка зізнається, що про тайм-менеджмент можна говорити багато, адже технік існує безліч. Тому вона радить самим заглибитись детальніше у цю тему і прочитати одну або кілька книжок з цього списку: