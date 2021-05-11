Приклади таких робіт Ілан Адар публікує на своїй сторінці в інстаграмі. Саме там він поділився, як йому вдається практично з нічого зробити людський портрет.

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Я бачу лиця. Поєднання прекрасного Середземного моря, кам’яних пляжів, тіней та скель – ось точна формула, яка допомагає мені творити, – розповідає митець.

Ілан переконаний, що великий досвід у різних видах мистецтва допомагає йому творити таку красу.

"Я продовжую працювати з різними видами мистецтва кожного дня, і таке велике різноманіття каміння допомагає моїй уяві створювати кам’яні портрети", – пояснює митець.

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Інколи Ілан розмальовує морське каміння і робить з них незвичайні картини-пазли. Більше таких робіт ви можете побачити на його сторінці в інстаграмі.

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