Примеры таких работ Илан Адар публикует на своей странице в инстаграме. Там он поделился, как ему удается практически из ничего сделать человеческий портрет.

Интересно Меньше мизинца: женщина создает крошечные блюда для кукольного домика – фото

Я вижу лица. Сочетание прекрасного Средиземного моря, каменных пляжей, теней и скал – вот точная формула, которая помогает мне творить, – рассказывает художник.

Илан убежден, что большой опыт в различных видах искусства помогает ему творить такую ​​красоту.

"Я продолжаю работать с различными видами искусства каждый день, и такое большое разнообразие камней помогает моему воображению создавать каменные портреты", – объясняет художник.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Иногда Илан разрисовывает морское камни и делает из них необычные картины-пазлы. Больше таких работ можно увидеть на его странице в инстаграме.

Интересно Подросток набил тату в честь девушки, но они разошлись: что он с ним сделал