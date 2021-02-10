Ви зробите собі неймовірну послугу, якщо позбудетеся цих непотрібних думок. Вони не тільки "вбивають" бажання працювати над своїми цілями, а й заважають розвиватися.

Джерело: 24 канал

Досягти успіху та багатства може кожен. Звісно, це непростий шлях. Але він буде значно легшим, якщо ви перестанете ставити собі палки в колеса. Ось думки, які варто викинути зі своєї голови – вони не приведуть до багатого та яскравого життя.

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"Мені потрібна вища освіта, щоб досягти успіху"

Закладаємось, ви знайдете в Інтернеті мільйон причин, чому варто йти в університет, і ще стільки ж протилежних аргументів. Давайте абстрагуємося від цього.

Вища освіта не гарантує багатого життя. "На виході" ви отримаєте диплом та професійні знання, які потрібно постійно вдосконалювати. Це справді корисно. Але бувають й інші шляхи.

Мабуть, найвідоміший приклад – Марк Цукерберг. Він "забив" на навчання в Гарварді і створив найпопулярнішу у світі соцмережу Facebook.

Тож не ставте на собі хрест, якщо не маєте вищої освіти. Ретельна праця, амбітні цілі, саморозвиток, професійні курси – це ваші надійні "друзі", які допоможуть заробляти більше.

Успішне життя може бути і без вищої освіти / Фото Unsplash

"Я не маю достатньо часу"

Так, в добі лише 24 години. Але нічого з цим не зробиш. Хочете кращого життя – доведеться чимось жертвувати.

Інколи це можна організувати досить безболісно: скоротіть час на безтолкові розваги – соцмережі, комп’ютерні ігри тощо. Взамін – виділіть годинку на роботу над власними цілями. Всього 60 хвилин на день.

Такі невеликі кроки дозволять з часом освоїти нову спеціальність чи додаткові навички, які дозволять заробляти більше.

Вільний час завжди можна знайти / Фото Unsplash

"Я занадто стара/ий"

Забудьте про це. Вчитися можна в будь-якому віці. Скільки б вам не було – 30, 40, 50 років – перестаньте думати, що занадто старі. Навпаки, ви відчуєте ще той юнацький запал та задоволення, коли зможете вийти із зони комфорту та навчитися чогось нового.

Ваш мозок завжди готовий до нових знань. Тож рухайтеся вперед і не дозволяйте собі лінуватися! На кону – успішне життя.

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Ніколи не пізно вчитися новому, щоб заробляти більше! / Фото Unsplash

"Це занадто складно. Не розумію, з чого починати"

Цілком логічна думка, коли починаєте вивчати щось нове. Але пам’ятайте – ви не маєте лякатися і зупинятися. Це тимчасові труднощі, які неможливо оминути на самому старті.

Гарний варіант, як вирішити цю проблему – звернутися за порадою до професіоналів, щоб вони допомогли увійти в курс справи. Або ж скористатися спеціальними курсами, де все поступово пояснюють.

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Починати завжди складно / Фото Unsplash

"Я нічого не вмію"

Перестаньте так думати! Це однозначно неправда. Спробуйте визначити свої сильні сторони та вміння – спитайте про це у друзів та рідних. Вони допоможуть вам зрозуміти власні переваги та недоліки, над якими потрібно працювати.