Вы сделаете себе невероятную услугу, если избавитесь от этих ненужных мыслей. Они не только "убивают" желание работать над своими целями, но и мешают развиваться.

Источник: 24 канал

Достичь успеха и богатства может каждый. Конечно, это непростой путь. Но он будет значительно легче, если вы перестанете ставить себе палки в колеса. Вот мысли, которые стоит выбросить из своей головы – они не приведут к богатой и яркой жизни.

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"Мне нужно высшее образование, чтобы добиться успеха"

Спорим, вы найдете в Интернете миллион причин, почему стоит идти в университет, и еще столько же противоположных аргументов. Давайте абстрагируемся от этого.

Высшее образование не гарантирует богатой жизни. "На выходе" вы получите диплом и профессиональные знания, которые нужно постоянно совершенствовать. Это действительно полезно. Но бывают и другие пути.

Пожалуй, самый известный пример – Марк Цукерберг. Он "забил" на обучение в Гарварде и создал самую популярную в мире соцсеть Facebook.

Поэтому не ставьте на себе крест, если нету высшего образования. Тщательная работа, амбициозные цели, саморазвитие, профессиональные курсы – это ваши надежные "друзья", которые помогут зарабатывать больше.

Успешная жизнь может быть и без высшего образования / Фото Unsplash

"У меня мало времени"

Да, в сутках только 24 часа. Но ничего с этим не сделаешь. Хотите лучшей жизни – придется чем-то жертвовать.

Иногда это можно организовать достаточно безболезненно: сократите время на бестолковые развлечения – соцсети, компьютерные игры и тому подобное. Взамен – выделите час на работу над собственными целями. Всего 60 минут в день.

Такие небольшие шаги позволят со временем освоить новую специальность или дополнительные навыки, которые позволят зарабатывать больше.

Свободное время всегда можно найти / Фото Unsplash

"Я слишком старая/ый"

Забудьте об этом. Учиться можно в любом возрасте. Сколько бы вам ни было – 30, 40, 50 лет – перестаньте думать, что слишком старые. Наоборот, вы почувствуете еще тот юношеский задор и удовольствие, когда сможете выйти из зоны комфорта и научиться чему-то новому.

Ваш мозг всегда готов к новым знаниям. Поэтому двигайтесь вперед и не позволяйте себе лениться! На кону – успешная жизнь.

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Никогда не поздно учиться новому, чтобы зарабатывать больше! / Фото Unsplash

"Это слишком сложно. Не понимаю, с чего начинать"

Вполне логичная мысль, когда начинаете изучать что-то новое. Но помните – вы не должны пугаться и останавливаться. Это временные трудности, которые невозможно обойти на старте.

Хороший вариант, как решить эту проблему – обратиться за советом к профессионалам, чтобы они помогли войти в курс дела. Или же воспользоваться специальными курсами, где всё постепенно объясняют.

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Начинать всегда сложно / Фото Unsplash

"Я ничего не умею"

Перестаньте так думать! Это однозначно неправда. Попробуйте определить свои сильные стороны и умения – спросите об этом у друзей и родных. Они помогут вам понять собственные преимущества и недостатки, над которыми нужно работать.