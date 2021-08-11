Як аромат полуниці може з’явитися у вині: пояснює сомельє

Полуниця – справжня королева літа, така ароматна, що аж дихання перехоплює. І саме зараз – час віднайти її аромат у вині! Але звідки ж він там береться, спитаєте ви? Розбираймося.

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Чому вино пахне полуницею

У класифікації винних ароматів полуниця належить до категорії "червоні ягоди" – так само, як і малина, вишня, черешня, порічка (червона смородина) та джеми. Полуниця дійсно має інтенсивний, впізнаваний аромат, який часто використовують у кулінарії та у косметичних продуктах.

У винах за наявність цього аромату відповідають молекули особливої хімічної сполуки – фуранеоли. Це природна хімічна сполука, що містить кисень. Також у ньому присутні кетонна, гідроксильна та ефірна групи.

Фуранеол насамперед пов'язують з ароматами суниці та полуниці, але також його можна знайти в ананасах, помідорах і навіть у гречці. Ще одним чинником полуничного аромату є метоксифуранеол – це майже те саме, що й фуранеол, але трохи відрізняється від останнього за кисневою формулою. Але, загалом, все зрозуміло – аромат полуниці у винах має молекулярну природу.

Вино з ароматом полуниці – це прекрасно / Фото Сомельє в зелених штанях

У яких винах шукати цей аромат?

Спершу, звісно ж, у рожевих, бо саме зараз вони п’ються так смачно та приємно! Спробуйте рожеві вина з Долини Луари, що у Франції, або Зінфандель Розе з США, або рожеві португальські вина з сорту Матеуш, або навіть італійські рожеві з регіону Апулія – це майже те саме, що запхати ніс у кошик зі свіжою полуницею!

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Також радимо скуштувати французькі рожеві ігристі з сорту Піно Меньє, італійські – з сорту Альяніко, або іспанську каву Росадо (Cava Rosado), яку виробляють з сортів Піно Нуар, Гарнача (Гренаш), Монастрель та Мальвазія.

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Знайти цю ягідку можна й в ароматиці окремих червоних вин, наприклад, у новозеландських Піно Нуарах, каліфорнійських Зінфанделях, в італійських Неббіоло та Санджовезе тощо.