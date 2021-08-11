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Почему вино пахнет клубникой

В классификации винных ароматов клубника относится к категории "красные ягоды" – так же, как и малина, вишня, черешня, красная смородина и джемы. Клубника действительно имеет интенсивный, узнаваемый аромат, который часто используют в кулинарии и в косметических продуктах.

В винах за наличие этого аромата отвечают молекулы особого химического соединения – фуранеолы. Это природное химическое соединение, содержащее кислород. Также в нем присутствуют кетонная, гидроксильная и эфирная группы.

Фуранеол прежде всего связывают с ароматами земляники и клубники, но также его можно найти в ананасах, помидорах и даже в гречке. Еще одним фактором клубничного аромата является метоксифуранеол – это почти то же, что и фуранеол, но он немного отличается от последнего по кислородной формуле. Но, в общем, все понятно – аромат клубники в винах имеет молекулярную природу.

Вино с ароматом клубники – это прекрасно / Фото Сомелье в зеленых штанах

В каких винах можно искать этот аромат?

Сначала, конечно же, в розовых, потому что именно сейчас они пьются так вкусно и приятно! Попробуйте розовые вина из Долины Луары, что во Франции, или Зинфандель Розе из США, или розовые португальские вина ​​Mateus Rosé, или даже итальянские розовые из региона Апулия – это почти то же, что запихнуть нос в корзину со свежей клубникой!

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Также советуем попробовать французские розовые игристые из сорта Пино Менье, итальянские – из сорта Альянико, или испанскую каву Росадо (Cava Rosado), которую производят из сортов Пино Нуар, Гарнача (Гренаш), Монастрель и Мальвазия.

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Найти эту ягодку можно и в ароматике отдельных красных вин, например, в новозеландских Пино Нуарах, калифорнийских Зинфанделях, в итальянских Неббиоло, Санджовезе и тп.