Як бачили жінок різні художники: вражаюча добірка картин

Жінки не одноразово ставали музами для багатьох композиторів, скульпторів і художників. У мережі є безліч цікавих робіт сучасних художників, які зображують жінок різних епох, народів, національності та віку.
Жіночі образи в картинах художників зібрані у інстаграмі @womanbeauty_art.
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Сучасний китайський художник Ан Хі у 1957 році намалював жінку в саду, яка виглядає дуже реалістично. Деякі його роботи виглядають як фотографії.
Австралійський художник Роберт Хеган зобразив двох жінок, які вийшли на прогулянку у теплий весняний день.
Роботи італійського художника Піно Даєна – це гімн чистої жіночності, чуттєвої, ніжної та нескінченно прекрасної.
Даніель Герхартц – сучасний американський художник. Він зображував загадкових жінок, на фоні яких або шумний ресторан, або бурхливий океан.
Карл Банг – сучасний американський художник китайського походження. Майже всі його роботи присвячені жінкам з різних епох, світів і різних вікових категорій.