Блогери показали справжнє обличчя: як вони виглядають у реальності – 15 порівнянь
"Занадто гарно, щоб бути правдою", – думаємо ми, дивлячись на чергове ідеальне фото блогера в інстаграмі. Красива шкіра, вишукане волосся, худе обличчя...чи все так насправді у реальному житті?
Джерело:boredpanda
Користувачка TikTok @moldogaa кілька місяців тому розпочала челендж під назвою #CatfishChallenge, щоб показати, що часом люди на фото у житті зовсім не такі, якими здаються. Інколи це лише злагоджена робота макіяжу, світла, позування та ракурсів. Порівняйте самі, як сильно інфлуенсери та звичайні користувачі у повсякденному житті не схожі на свої образи у соцмережі. Деяких навіть не впізнати!
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1. Здається, усі ми зранку виглядаємо, як дівчина зліва
Фото mmaddiehill
2. Змінити ракурс, зробити зачіску та мейкап – і вуаля, ти красуня!
Фото katya_golysheva
3. Дівчина макіяжем додала собі років 10
Фото beataylorr
4. Вона перетворилась на справжню тигрицю
Фото makaylameraz
5. Ніхто б і не здогадався, що ця прекрасна дівчина насправді – хлопець
Фото jjohnnyvo
6. А йому пасує цей макіяж та перука
Фото pink_neinu
7. Ніби русалонька ожила у реальному світі
Фото jakewarden
8. А потрібно було всього лише причесатися
Фото kissymichy
9. Вона змінилась до невпізнаваності
Фото kaybug422
10. Правильний ракурс зйомки багато чого вирішує
Фото thelunasnow
11. З макіяжем її шкіра виглядає ідеально
Фото lexiebatten
12. Це двійник Міли Куніс?
Фото enyadres
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13. Макіяж допоміг жінці приховати велику родиму пляму на обличчі
Фото beccaleebeauty
14. Зі школярки-відмінниці – у гарячу красуню
Фото brynnemarieeee
15. Тепер вона зовсім не схожа на себе
Фото michellexbckr
Усі колажі: boredpanda
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