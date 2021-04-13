Блогеры показали истинное лицо: как они выглядят в реальности – 15 сравнений
"Слишком хорошо, чтобы быть правдой", – думаем мы, глядя на очередное идеальное фото блогера в инстаграме. Красивая кожа, изысканные волосы, худое лицо...Так ли все в реальной жизни?
Источник:boredpanda
Пользователь TikTok @moldogaa несколько месяцев назад начала челлендж под названием #CatfishChallenge, чтобы показать, что иногда люди на фото в соцсети совсем не такие, какими кажутся. Иногда это всего лишь слаженная работа макияжа, света, позирования и ракурсов. Сравните сами, как сильно инфлюенсеры и обычные пользователи в повседневной жизни не похожи на свои образы в соцсети. Некоторых даже не узнать!
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1. Кажется, все мы утром выглядим, как девушка слева
Фото mmaddiehill
2. Изменить ракурс, сделать прическу и макияж – и вуаля, ты красавица!
Фото katya_golysheva
3. Девушка макияжем добавила себе лет 10
Фото beataylorr
4. Она превратилась в настоящую тигрицу
Фото makaylameraz
5. Никто бы и не догадался, что эта прекрасная девушка на самом деле – парень
Фото jjohnnyvo
6. А ему идет этот макияж и парик
Фото pink_neinu
7. Будто русалочка ожила в реальном мире
Фото jakewarden
8. А нужно было всего лишь причесаться
Фото kissymichy
9. Она изменилась до неузнаваемости
Фото kaybug422
10. Правильный ракурс съемки многое решает
Фото thelunasnow
11. С макияжем ее кожа выглядит идеально
Фото lexiebatten
12. Это двойник Милы Кунис?
Фото enyadres
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13. Макияж помог женщине скрыть большое родимое пятно на лице
Фото beccaleebeauty
14. Со школьницы-отличницы – в горячую красавицу
Фото brynnemarieeee
15. Теперь она совсем не похожа на себя
Фото michellexbckr
Усі колажі: boredpanda
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