"Слишком хорошо, чтобы быть правдой", – думаем мы, глядя на очередное идеальное фото блогера в инстаграме. Красивая кожа, изысканные волосы, худое лицо...Так ли все в реальной жизни?

Пользователь TikTok @moldogaa несколько месяцев назад начала челлендж под названием #CatfishChallenge, чтобы показать, что иногда люди на фото в соцсети совсем не такие, какими кажутся. Иногда это всего лишь слаженная работа макияжа, света, позирования и ракурсов. Сравните сами, как сильно инфлюенсеры и обычные пользователи в повседневной жизни не похожи на свои образы в соцсети. Некоторых даже не узнать!

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1. Кажется, все мы утром выглядим, как девушка слева

Фото mmaddiehill

2. Изменить ракурс, сделать прическу и макияж – и вуаля, ты красавица!

Фото katya_golysheva

3. Девушка макияжем добавила себе лет 10

Фото beataylorr

4. Она превратилась в настоящую тигрицу

Фото makaylameraz

5. Никто бы и не догадался, что эта прекрасная девушка на самом деле – парень

Фото jjohnnyvo

6. А ему идет этот макияж и парик

Фото pink_neinu

7. Будто русалочка ожила в реальном мире

Фото jakewarden

8. А нужно было всего лишь причесаться

Фото kissymichy

9. Она изменилась до неузнаваемости

Фото kaybug422

10. Правильный ракурс съемки многое решает

Фото thelunasnow

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11. С макияжем ее кожа выглядит идеально

Фото lexiebatten

12. Это двойник Милы Кунис?

Фото enyadres

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13. Макияж помог женщине скрыть большое родимое пятно на лице

Фото beccaleebeauty

14. Со школьницы-отличницы – в горячую красавицу

Фото brynnemarieeee

15. Теперь она совсем не похожа на себя

Фото michellexbckr

Усі колажі: boredpanda