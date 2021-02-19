Кава – це не тільки смачно, але й дуже корисно. Одна чашка на день може допомогти вашому серцю. Але є певні нюанси.

Джерело: АНА

Це вдалося з’ясувати представникам Американської кардіологічної асоціації (АНА). Вони визначили, що одна чашка кави на день зменшує ризики серцевої недостатності у довгостроковій перспективі.

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Як відбувалося дослідження?

Експерти із АНА проаналізували дієтичні дані понад 21 тисячі дорослих американців, отримані із трьох масштабних досліджень. Основний висновок – щонайменше одна чашка кави на день позитивно впливає на роботу вашого серця.

Кава може допомогти вашому серцю / Фото Unsplash

Тим не менш, в одному із трьох проаналізованих досліджень результати дещо відрізнялися. Там виявилося, що ризик серцевої недостатності був однаковим серед людей, які взагалі не пили каву та які вживали одну чашку на день.

Втім, люди, які пили дві або більше чашки кави, зменшували ризик серцевої недостатності на 30%.

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Які нюанси дослідження?

Є проблеми із причинно-наслідковим зв’язком. Вчені не можуть пояснити, чому кава знижує ризик серцевої недостатності.

Основні нюанси дослідження / Фото Unsplash

Хоч неможливо довести причинно-наслідковий зв’язок, ці три дослідження показують, що вживання кави пов’язане зі зниженням ризику серцевою недостатності. Це також доводить, що кава може бути частиною здорового раціону харчування, – розповідає ліцензований дієтолог Пенні Кріс-Етертон.

Дослідження стосувалося саме чорної кави у чистому вигляді – без додавання сиропів, вершків, молока тощо.

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Практичний результат дослідження: насолоджуйтеся кавою в помірних кількостях в межах загальної схеми харчування, яка корисна для вашого серця, – додає Кріс-Етертон.

В АНА попереджають – кожен організм по-різному реагує на каву. Вона може спричинити безсоння, збільшення частоти серцевих скорочень та навіть викликати нервозність. Тому дуже важливо помірно вживати каву і стежити, як ваш організм на неї реагує.