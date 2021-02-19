Кофе – это не только вкусно, но и очень полезно. Одна чашка на день может помочь вашему сердцу. Но есть определенные нюансы.

Источник: АНА

Это удалось выяснить представителям Американской кардиологической ассоциации (АНА). Они определили, что одна чашка кофе на день снижает риск сердечной недостаточности в долгосрочной перспективе.

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Как происходило исследования?

Эксперты с АНА проанализировали диетические данные более 21 тысячи взрослых американцев, полученные из трех крупных исследований. Основной вывод – минимум одна чашка кофе на день положительно влияет на работу вашего сердца.

Кофе может помочь вашему сердцу / Фото Unsplash

Тем не менее, в одном из трех проанализированных исследований результати немного отличались. Там оказалось, что риск сердечной недостаточности был одинаковым среди людей, которые вообще не пили кофе и употреблявших одну чашку в день.

Впрочем, люди, которые пили две или более чашки кофе, уменьшали риск сердечной недостаточности на 30%.

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Какие нюансы исследования?

Есть проблемы с причинно-следственной связью. Ученые не могут объяснить, почему кофе снижает риск сердечной недостаточности.

Основные нюансы исследования / Фото Unsplash

Хотя невозможно доказать причинно-следственную связь, эти три исследования показывают, что употребление кофе связано со снижением риска сердечной недостаточности. Это также доказывает, что кофе может быть частью здорового рациона питания, – рассказывает лицензированный диетолог Пенни Крис-Этертон.

Исследование касалось именно черного кофе в чистом виде – без добавления сиропов, сливок, молока и тп.

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Практический результат исследования: наслаждайтесь кофе в умеренных количествах в рамках общей схемы питания, которая полезна для вашего сердца, – добавляет Крис-Этертон.

В АНА предупреждают – каждый организм по-разному реагирует на кофе. Она может вызвать бессонницу, увеличение частоты сердечных сокращений и даже вызвать нервозность. Поэтому очень важно умеренно употреблять кофе и следить, как ваш организм на нее реагирует.