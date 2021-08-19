Як дати нове життя старим речам: 15 цікавих ідей
Джерело:Reddit
Не обов’язково викидати старі речі! Навіть потріпані футболки можна переробити в оригінальне плаття чи навіть в красивий топ. Трішки побутової магії – і все готово.
Один момент: тут дуже знадобиться вміння шити. Якщо це не проблема для вас – ось 15 ідей, які підкажуть вам, що робити зі старими футболками, джинсами, платтями тощо. Ці люди прекрасно проявили свою фантазію.
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Хоп – і це вже спідниця
Фото Reddit turtleneeeck
Красиво придумала!
Фото Reddit peace-leaf
Було три футболки – стала одна
Фото Reddit Bydanielpearce
Плаття стало значно цікавішим
Фото Reddit schishkaboob
Ух ти!
Фото Reddit MajesticMoonbeam
"Тепер маю чудове плаття для вечірки"
Фото Reddit SparrowRefashion
Сорочка із двох сорочок!
Фото Reddit safety_pin_era
Трішки того, трішки сього – і ось джинси!
Фото Reddit Bydanielpearce
Було плаття – стала спідничка
Фото Reddit KetoPixie
Що зробити зі старою сорочкою хлопця. Ідея!
Фото Reddit Leizygirl
Чудова ідея!
Фото Reddit turtleneeeckДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут.
Красиво вийшло!
Фото Reddit linsage
Ого-ого!
Фото Reddit peace-leaf
Дівчина переробила стареньке весільне плаття, яке купила на секонді
Фото Reddit FakeBeccaJean
Круте перевтілення
Фото Reddit downtowncollective