Домашній оазис: яких помилок слід уникати, декоруючи житло рослинами

Домашні рослини – це чудовий спосіб прикрасити житло і зробити його більш затишним. Однак, щоб приміщення не перетворилося на хаотичну оранжерею, важливо дотримуватися певних правил.

Які три помилки найчастіше роблять любителі кімнатної зелені, і як їх уникнути, розповів фахівець з рослин і автор книги "Ти ростеш, дівчисько!" Крістофер Гріффін. Що важливо враховувати під час декору будинку хатніми квітами, читайте далі.

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Брак різноманітності

Обирайте зелень різних форм, розмірів і текстур. Різноманітний дисплей додає візуального інтересу,

– каже Гріффін.

Він радить заповнити свій простір безліччю рослин, які потребують однакового догляду (наприклад, потос, хлорофітум і монстера). Тоді не доведеться запам'ятовувати мільйон випадкових графіків поливу.

Як виглядають рослини в декорі: дивіться фото

Порожній вертикальний простір

Крістофер Гріффін пропонує використовувати вертикальний простір житла для кращого візуального ефекту. Він рекомендує розмістити красиві горщики на книжкових полицях і розставити по всьому будинку ампельні рослини.

Підвішені до стелі або закріплені в кашпо на стінах висячі рослини економлять простір на підлозі, а також привертають увагу, перетворюючи ваш житловий простір на пишний зелений оазис,

– переконаний експерт.

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto . Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Важливо використовувати вертикальний простір: дивіться фото

Вазони, що не пасують дизайну

Розгляньте матеріали, кольори й форми, які відповідають вашому загальному декору,

– зазначає Гріффін.

Вазони мають пасувати до дизайну: дивіться фото

Сталеві контейнери з порошковим покриттям матимуть кращий вигляд у сучасному просторі, а теракотові контейнери, розписані вручну, – у традиційній кімнаті.

Однак не залежно від дизайну обов'язково обирайте горщики з дренажними отворами та відповідними блюдцями, щоб коріння не загнивало від надлишку води.