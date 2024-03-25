Домашній оазис: яких помилок слід уникати, декоруючи житло рослинами
Джерело:Real Simple
Домашні рослини – це чудовий спосіб прикрасити житло і зробити його більш затишним. Однак, щоб приміщення не перетворилося на хаотичну оранжерею, важливо дотримуватися певних правил.
Які три помилки найчастіше роблять любителі кімнатної зелені, і як їх уникнути, розповів фахівець з рослин і автор книги "Ти ростеш, дівчисько!" Крістофер Гріффін. Що важливо враховувати під час декору будинку хатніми квітами, читайте далі.
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Брак різноманітності
Обирайте зелень різних форм, розмірів і текстур. Різноманітний дисплей додає візуального інтересу,
– каже Гріффін.
Він радить заповнити свій простір безліччю рослин, які потребують однакового догляду (наприклад, потос, хлорофітум і монстера). Тоді не доведеться запам'ятовувати мільйон випадкових графіків поливу.
Як виглядають рослини в декорі: дивіться фото
Порожній вертикальний простір
Крістофер Гріффін пропонує використовувати вертикальний простір житла для кращого візуального ефекту. Він рекомендує розмістити красиві горщики на книжкових полицях і розставити по всьому будинку ампельні рослини.
Підвішені до стелі або закріплені в кашпо на стінах висячі рослини економлять простір на підлозі, а також привертають увагу, перетворюючи ваш житловий простір на пишний зелений оазис,
– переконаний експерт.
Важливо використовувати вертикальний простір: дивіться фото
Вазони, що не пасують дизайну
Розгляньте матеріали, кольори й форми, які відповідають вашому загальному декору,
– зазначає Гріффін.
Вазони мають пасувати до дизайну: дивіться фото
Сталеві контейнери з порошковим покриттям матимуть кращий вигляд у сучасному просторі, а теракотові контейнери, розписані вручну, – у традиційній кімнаті.
Однак не залежно від дизайну обов'язково обирайте горщики з дренажними отворами та відповідними блюдцями, щоб коріння не загнивало від надлишку води.