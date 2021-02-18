Як додати романтики у стосунки без квітів та шоколадок: 7 способів від психолога

З часом пристрасні стосунки можуть перетворитись на суцільний побут та рутину. Це значить, що пора додати у них романтичну іскру. Проте романтика не обмежується серенадами під вікнами коханої, букетами та рожевими сердечками. Дізнайтесь, у чому секрет.

Ці способи підійдуть не тільки одруженим парам, але й закоханим, які лише зустрічаються. Дотримуйтесь цих порад від американських експертів Артура Арона та Пітера Пірсона , і у вашій парі завжди пануватиме романтичний настрій.

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Психолог Артур Арон усе життя вивчав явище кохання та близькості і вважає, що не має значення, скільки років ви разом – 3 чи 15. На будь-якому етапі можна знову зробити свої стосунки яскравими та дарувати одне одному яскраві емоції: "Пристрасть і романтика може панувати навіть у тривалих стосунках."

Почніть із себе

Перш за все Артур Арон радить звернути увагу на себе, а не на свого партнера. Неочікувано? Проте ніякі романтичні дрібнички не покращать ваших стосунків, якщо вам заважають чути коханого власні проблеми: низька самооцінка, тривога чи депресія.

Щаслива людина зробить щасливим і свого партнера,

– зазначає експерт

Експерт у стосунках, професор Пітер Пірсон, навчає шлюбних консультантів, як зробити життя пар кращим. Він радить перш за все замислитись: чому ці стосунки важливі для вас? Спробуйте, ви отримаєте несподівані відповіді.

Раз на тиждень – веселощі

Під час планування свого тижня внесіть у список різноманітні спільні заняття. Нехай ваш медовий місяць на початку стосунків минув, проте ви цілком можете розпалити вогонь емоцій знову, просто спробувавши щось на кшталт походу у новий ресторан, цікавого майстер-класу чи навіть стрибка з парашутом! Це приємне хвилювання асоціюватиметься у вас одне з одним.

Знайдіть спільне заняття / Фото Unsplash

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Знаходьте приводи для святкування

Добре, якщо ви вмієте підтримувати один одного у важких ситуаціях. Проте не менш важливо і радіти успіхам разом. Велика подія на кшталт підвищення чи просто вдалий день – хіба це не варте маленького свята? Подаруйте партнеру милу листівку, приготуйте святкову вечерю або просто скажіть щирі слова. Нехай коханий знає, що ви його цінуєте.

Знайдіть час для маленького свята / Фото Pexels

Запитайте, яким би він хотів бути супергероєм

Здається, це дивне питання для вже багато років одруженої пари? Проте згадайте, як давно ви говорили на теми, не пов'язані з роботою, побутом чи дітьми. Професор Парсон вважає, що час від часу потрібно ставити своєму партнеру несподівані запитання. Наприклад, запитайте, про що ваш партнер думає під час щоденних поїздок на дорогу чи що йому у вас найбільше подобається. Шукайте творчі способи відкритись одне одному по-новому у розмовах.

Час для обітниць

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Якщо ви писали обітниці для весілля, то перегляньте їх: за що ви полюбили цю людину, що вас зблизило, що ви тоді відчували? Це чудово освіжить почуття. А якщо ще не писали такого, то Пітер Пірсон радить спробувати скласти обітниці просто так, навіть без приводу.

Згадайте ваші весільні обітниці / Фото Unsplash

"Я люблю у тобі..."

Нагадуйте собі і коханому, за які якості ви його любите. Це не вимагає він вас великих зусиль, проте буде дуже приємно вашому партнеру. Будьте конкретні: вам подобається його енергійність, те як він вміє співчувати чи творчий підхід до всього? Не соромтесь говорити про це.

Спілкуйтесь з іншими парами

Багато хто у дорослому віці соромиться заводити нових друзів. Проте тісне спілкування з іншими парами може і вас зблизити, наштовхнути на нові ідеї та змусить переглянути ваші стосунки, подивитись на них зі сторони.