Важко уявити собі зимові свята без новорічної ялинки. Якщо серед усіх варіантів ви обрали живу ялинку, то потрібно потурбуватись про те, щоб вона довго радувала вас своїм виглядом. Адже так хочеться, щоб свято тривало якомога довше! Розповідаємо, як це зробити.

Ось ви обрали ідеальну ялинку і принесли її додому. Life24 розповідає, що робити далі та як доглядати за ялинкою після того, як ви її встановили. Ваша зелена красуня ще довго підтримуватиме у домі святковий настрій.

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Дайте їй відпочити

Як тільки ви принесли ялинку додому, не поспішайте відразу її встановлювати. Дайте їй полежати у коридорі, на прохолодному балконі чи у гаражі, щоб вона звикла до умов. Тоді занесіть ялинку у кімнату і ще на кілька годин дайте їй спокій. Тільки тоді бажано братись за її встановлення.

Поставте її у воду

Найкращим варіантом буде поставити ялинку у резервуар з водою. Так ялинка не пересохне і не буде передчасно осипатись. Сьогодні можна купити спеціальні резервуари, у яких ялинка буде надійно закріплена і матиме доступ до води.

Спеціальна підставка з резервуаром для води/Фото Amazon

Перед цим варто відпиляти кілька сантиментів знизу стовбура, адже там збирається смола, яка заважає дереву добре поглинати вологу. Проте не потрібно робити ніяких додаткових отворів у стовбурі – це ніяк не допоможе ялинці, лише пошкодить її структуру.

Ви ще можете поставити ялинку у чистий вологий пісок – це також продовжить життя вашому новорічному дереву.

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Не додавайте нічого у цю воду

В інтернеті можна побачити безліч статей, які радять додавати у цю воду аспірин, гліцерин, лимонну кислоту тощо. Мовляв, так ялинка довше стоїть. Насправді це ніяк не впливає на довговічність дерева. Зате це може бути небезпечно, якщо у вас вдома є діти або домашні тварини, які легко можуть дістатись до цієї води.

Підтримуйте вологу

У перші дні ялинка може поглинати багато вологи (до кількох літрів за добу), тому варто слідкувати за рівнем води і щодня підливати її. Якщо ви обрали варіант із піском, то його теж потрібно буде щодня зволожувати, щоб ялинка не засохла.

Не забувайте поливати вашу ялинку/ Фото pinterest

Добре, якщо у вас в кімнаті є зволожувач повітря. Якщо ж немає, то не забувайте регулярно обприскувати гілочки ялинки водою з пульверизатора.

Подалі від тепла

Ви ж не хочете, щоб ваша ялинка передчасно почала засихати? Варто ставити ялинку у кімнату з найнижчою температурою у домі або ж регулярно провітрювати кімнату.

Ставте ялинку подалі від каміна/ Фото Unsplash

Найважливіше – тримати ялинку на відстані від батарей, радіаторів, камінів та будь-яких джерел тепла. Ці дерева не люблять спеки. В ідеалі також не варто ставити її біля вікон, які виходять на південну сторону, щоб удень на ялинку не потрапляли прямі сонячні промені.

Використовуйте правильні гірлянди

Слідкуйте за тим, щоб ваші новорічні гірлянди не нагрівались. Якщо вони швидко стають гарячим, краще їх замінити або вмикати ненадовго. Тепло від гірлянд також пересушує голки на ялинці.

Гірлянда не повинна перегріватись/ Фото Unsplash