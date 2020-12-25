Трудно представить себе зимние праздники без новогодней елки. Если среди всех вариантов вы выбрали живую елку, то нужно позаботиться о том, чтобы она долго радовала вас своим видом. Ведь так хочется, чтобы праздник продолжался как можно дольше! Рассказываем, как это сделать.

Вот вы выбрали идеальную елку и принесли ее домой. Life24 рассказывает, что делать дальше и как ухаживать за елкой после того, как вы ее установили. Ваша зеленая красавица еще долго будет поддерживать в доме праздничное настроение.

Читайте также: Как правильно выбрать и установить елку: советы от Гослесагентства

Дайте ей отдохнуть

Как только вы принесли елку домой, не спешите сразу ее устанавливать. Дайте ей полежать в коридоре, на прохладном балконе или в гараже, чтобы она привыкла к условиям. Тогда занесите елку в комнату и еще на несколько часов оставьте ее в покое. Только тогда желательно браться за ее установку.

Поставьте ее в воду

Лучшим вариантом будет поставить елку в резервуар с водой. Так елка не пересохнет и не будет преждевременно осыпаться. Сегодня можно купить специальные резервуары, в которых елка будет надежно закреплена и будет иметь доступ к воде.

Специальная подставка с резервуаром для воды / Фото Amazon

Перед этим следует отпилить несколько сантиментов снизу ствола, ведь там собирается смола, которая мешает дереву хорошо поглощать влагу. Однако не нужно делать никаких дополнительных отверстий в стволе – это никак не поможет елке, только повредит ее структуру.

Вы еще можете поставить елку в чистый влажный песок – это также продлит жизнь вашему новогоднему дереву.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Не добавляйте ничего в эту воду

В интернете можно увидеть множество статей, которые советуют добавлять в эту воду аспирин, глицерин, лимонную кислоту и тому подобное. Мол, так елка дольше стоит. На самом деле это никак не влияет на долговечность дерева. Зато это может быть опасно, если у вас дома есть дети или домашние животные, которые легко могут добраться до этой воды.

Поддерживайте влагу

В первые дни елка может поглощать много влаги (до нескольких литров в сутки), поэтому стоит следить за уровнем воды и ежедневно подливать ее. Если вы выбрали вариант с песком, то его тоже нужно будет ежедневно увлажнять, чтобы елка не засохла.

Не забывайте поливать вашу елку / Фото pinterest

Хорошо, если у вас в комнате есть увлажнитель воздуха. Если же нет, то не забывайте регулярно опрыскивать веточки елки водой из пульверизатора.

Подальше от источников тепла

Вы же не хотите, чтобы ваша елка преждевременно начала засыхать? Поставьте елку в комнату с низкой температурой в доме или регулярно проветривайте комнату.

Ставьте елку подальше от камина / Фото Unsplash

Самое важное – держать елку на расстоянии от батарей, радиаторов, каминов и любых источников тепла. Эти деревья не любят жары. В идеале также не стоит ставить ее у окон, выходящих на южную сторону, чтобы днем ​​на елку не попадали прямые солнечные лучи.

Используйте правильные гирлянды

Следите за тем, чтобы ваши новогодние гирлянды не нагревались. Если они быстро становятся горячим, лучше их заменить или включать ненадолго. Тепло от гирлянд также пересушивает иглы на елке.

Гирлянда не должна перегреваться / Фото Unsplash