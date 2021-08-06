Знаменитості нерідко випускають різноманітну продукцію під своїм іменем: парфуми, одяг або й власне вино. Сомельє в зелених штанях розповість, як так сталось, що знаменита акторка Дрю Беррімор подалась у винороби та що з того вийшло.
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Акторка Дрю Беррімор з тих, хто з дитинства мав "все й одразу" – весь світ у кишені:
- Для початку – ви нащадок справжнього акторського роду, ваші діди-прадіди популярні актори німого кіно та театру.
- Ваші хресні батьки – Стівен Спілберг та Софі Лорен.
- А ще ви з самого малечку знімаєтесь у найпопулярніших стрічках та маєте купу фанатів.
Жодного слова про вино.
Коли до кінозалів потрапив фільм "Інопланетянин", де знімалася ще дитиною Дрю, то касові збори його були більшими за "Зоряні війни"! А згадайте фільм "Та, що породжує вогонь" (англ. Firestarter)! Популярність йшла за Дрю по п’ятах усе її життя. Проте досі жодної згадки про вино.
У юності Дрю була однією з постійних відвідувачів клубу "Студія 54". А це було найкультовішим місцем Нью-Йорку, де через суворий фейс-контроль проводили свій вільний час зірки на кшталт Міка Джаггера, Енді Воргола та Сталлоне, кокаїн сипався зі стелі, а бар було інкрустовано діамантами. У той час у списку її вподобань вино також було не на першому місці.
Але час змінює смаки та уподобання, і ось дорослій Дрю починають подобатися вина. Спочатку просто вина, а далі – більше.
Нарешті про вино
Ідея вина Barrymore виникла у головної героїні відомого фільму "Ангела Чарлі» під час подорожей:
Я колекціоную смаки з усього світу. Можу забути назву місця де була, але пам’ятаю смак їжі та аромат місцевого вина. Чому б не зробити вино, що буде мати смак Беррімор?
– каже акторка
Пам'ятаючи про власне каліфорнійське коріння, Дрю обрала для співпраці винарню Carmel Road Winery у прохолодній долині на узбережжі Каліфорнії, та вирішила робити дуже легкі вина.
Дрю обрала каліфорнійську виноробню / Фото Сомельє в зелених штанях
Звісно, Дрю не має потрібної освіти, та не вміє робити вина, тому вона працює разом зі справжнім виноробом – Крісом Като.
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У творчому тандемі вони випустили три вина – Піно Гріджіо, Піно Нуар та рожевий Піно Нуар (в Україні їх поки що немає через невелику кількість)
Коли Дрю запитують, як вона почувається серед знавців вина, вона розкриває маленьку хитрість:
Маю секретний прийом – SST: swirl (збовтай), smell (понюхай), taste (спробуй),
– ділиться жінка
Дрю Беррімор дегустує вино / Фото Vogue
Вона також зазначає, що намагається не перейматись через дрібниці, бо завжди є ті, що знаються на чомусь краще.
Сомельє в зелених штанях також рекомендує вам не перейматись через дрібниці, пити легкі вина та пам’ятати, що час змінює все!