Знаменитості нерідко випускають різноманітну продукцію під своїм іменем: парфуми, одяг або й власне вино. Сомельє в зелених штанях розповість, як так сталось, що знаменита акторка Дрю Беррімор подалась у винороби та що з того вийшло.

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Акторка Дрю Беррімор з тих, хто з дитинства мав "все й одразу" – весь світ у кишені:

Для початку – ви нащадок справжнього акторського роду, ваші діди-прадіди популярні актори німого кіно та театру.

Ваші хресні батьки – Стівен Спілберг та Софі Лорен.

А ще ви з самого малечку знімаєтесь у найпопулярніших стрічках та маєте купу фанатів.

Жодного слова про вино.

Коли до кінозалів потрапив фільм "Інопланетянин", де знімалася ще дитиною Дрю, то касові збори його були більшими за "Зоряні війни"! А згадайте фільм "Та, що породжує вогонь" (англ. Firestarter)! Популярність йшла за Дрю по п’ятах усе її життя. Проте досі жодної згадки про вино.

У юності Дрю була однією з постійних відвідувачів клубу "Студія 54". А це було найкультовішим місцем Нью-Йорку, де через суворий фейс-контроль проводили свій вільний час зірки на кшталт Міка Джаггера, Енді Воргола та Сталлоне, кокаїн сипався зі стелі, а бар було інкрустовано діамантами. У той час у списку її вподобань вино також було не на першому місці.

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Але час змінює смаки та уподобання, і ось дорослій Дрю починають подобатися вина. Спочатку просто вина, а далі – більше.

Нарешті про вино

Ідея вина Barrymore виникла у головної героїні відомого фільму "Ангела Чарлі» під час подорожей:

Я колекціоную смаки з усього світу. Можу забути назву місця де була, але пам’ятаю смак їжі та аромат місцевого вина. Чому б не зробити вино, що буде мати смак Беррімор?

– каже акторка

Пам'ятаючи про власне каліфорнійське коріння, Дрю обрала для співпраці винарню Carmel Road Winery у прохолодній долині на узбережжі Каліфорнії, та вирішила робити дуже легкі вина.

Дрю обрала каліфорнійську виноробню / Фото Сомельє в зелених штанях

Звісно, Дрю не має потрібної освіти, та не вміє робити вина, тому вона працює разом зі справжнім виноробом – Крісом Като.

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У творчому тандемі вони випустили три вина – Піно Гріджіо, Піно Нуар та рожевий Піно Нуар (в Україні їх поки що немає через невелику кількість)

Коли Дрю запитують, як вона почувається серед знавців вина, вона розкриває маленьку хитрість:

Маю секретний прийом – SST: swirl (збовтай), smell (понюхай), taste (спробуй),

– ділиться жінка

Дрю Беррімор дегустує вино / Фото Vogue

Вона також зазначає, що намагається не перейматись через дрібниці, бо завжди є ті, що знаються на чомусь краще.

Сомельє в зелених штанях також рекомендує вам не перейматись через дрібниці, пити легкі вина та пам’ятати, що час змінює все!