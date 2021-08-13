Як фотографують жінки та чоловіки: кумедне порівняння
13 серпня 2021 , 18:19Читать новость на русском
Джерело:твітер
У твітері став популярним жартівливий тренд: дівчата показують, як вони фотографують своїх коханих і що отримують у відповідь. Хлопці – ще ті фотографи…
Можливо, коханий вас прекрасно фотографує. Але так щастить не всім! Деякі хлопці не вміють робити красиві знімки… А може це просто дівчата надто вимогливі до своїх фото.
Цікаво Італійці обирають українське: коньяки України SHABO відкрили новий експортний напрямок
Поїхали дивитися на кумедні фотографії від закоханих пар! Зліва – як дівчата фотографують своїх коханих, справа – навпаки.
Геніальне фото!
Фото твітер yari
Головне – обрати вдалий момент для фото
Фото твітер hails
Цей парубок згоден із хлопцем на попередній фотографії
Фото твітер celya AB
Зате дівчина щаслива!
Фото твітер
Це просто класика
Фото твітер yhey bestieКраєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO.
Вау!
Фото твітер dany
Ой...
Фото твітер amy sisongham
Хлопець добре піймав момент
Фото твітер nihaad
Ех...
Фото твітер hollie
Ще потрібно вміти так сфотографувати
Фото твітер jay