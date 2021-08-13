Як фотографують жінки та чоловіки: кумедне порівняння

У твітері став популярним жартівливий тренд: дівчата показують, як вони фотографують своїх коханих і що отримують у відповідь. Хлопці – ще ті фотографи…

Можливо, коханий вас прекрасно фотографує. Але так щастить не всім! Деякі хлопці не вміють робити красиві знімки… А може це просто дівчата надто вимогливі до своїх фото.

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Поїхали дивитися на кумедні фотографії від закоханих пар! Зліва – як дівчата фотографують своїх коханих, справа – навпаки.

Геніальне фото!

Фото твітер yari

Головне – обрати вдалий момент для фото

Фото твітер hails

Цей парубок згоден із хлопцем на попередній фотографії

Фото твітер celya AB

Зате дівчина щаслива!

Фото твітер

Це просто класика

Фото твітер yhey bestie

Вау!

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Фото твітер dany

Ой...

Фото твітер amy sisongham

Хлопець добре піймав момент

Фото твітер nihaad

Ех...

Фото твітер hollie

Ще потрібно вміти так сфотографувати

Фото твітер jay