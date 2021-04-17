Як герої улюблених мультфільмів виглядали б у реальності: цікавий експеримент
Ви колись задумувалися, як персонажі наших улюблених мультфільмів виглядали б у справжньому житті? Перед вами – добірка багатьох таких героїв, яких "оживив" штучний інтелект!
Джерело:Instagram
Дизайнерка Шеноа Леві перетворила Русалку, Попелюшку, Жасмін та багатьох інших персонажів із стареньких мультиків у реальних людей за допомогою нейронних мереж. Свої роботи дівчина публікує в інстаграмі Artbreeder_Anime, де за її творчістю стежать вже понад 10 тисяч підписників. Деякі образи виглядають справді реалістично!
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Білосніжка "Білосніжка і 7 гномів"
Фото Instagram artbreeder_anime
Попелюшка
Фото Instagram artbreeder_anime
Аврора "Спляча красуня"
Фото Instagram artbreeder_anime
Бель "Красуня і чудовисько"
Фото Instagram artbreeder_anime
Жасмін "Аладдін"
Фото Instagram artbreeder_anime
Аріель "Русалонька"
Фото Instagram artbreeder_anime
Тіана "Принцеса і Жаба"
Фото Instagram artbreeder_anime
Мулан
Фото Instagram artbreeder_anime
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Аанг "Аватар: Останній захисник"
Фото Instagram artbreeder_anime
Сакура "Наруто"
Фото Instagram artbreeder_anime
Райнер "Атака титанів"
Фото Instagram artbreeder_anime
Сейлор Мун
Фото Instagram artbreeder_anime
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