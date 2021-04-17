Как герои любимых мультфильмов выглядели бы в реальности: интересный эксперимент
Вы когда-нибудь задумывались, как персонажи наших любимых мультфильмов выглядели бы в реальной жизни? Перед вами – подборка многих таких героев, которых "оживил" искусственный интеллект!
Источник:Instagram
Дизайнер Шеноа Леви превратила Русалку, Золушку, Жасмин и многих других персонажей из стареньких мультиков в реальных людей с помощью нейронных сетей. Свои работы девушка публикует в инстаграме Artbreeder_Anime, где за ее творчеством следят уже более 10 тысяч подписчиков. Некоторые образы выглядят действительно реалистично!
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Белоснежка "Белоснежка и 7 гномов"
Фото Instagram artbreeder_anime
Золушка
Фото Instagram artbreeder_anime
Аврора "Спящая красавица"
Фото Instagram artbreeder_anime
Белль "Красавица и чудовище"
Фото Instagram artbreeder_anime
Жасмин "Аладдин"
Фото Instagram artbreeder_anime
Ариэль "Русалочка"
Фото Instagram artbreeder_anime
Тиана "Принцесса и Лягушка"
Фото Instagram artbreeder_anime
Мулан
Фото Instagram artbreeder_anime
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Аанг "Аватар: Легенда об Аанге"
Фото Instagram artbreeder_anime
Сакура "Наруто"
Фото Instagram artbreeder_anime
Райнер "Атака титанов"
Фото Instagram artbreeder_anime
Сейлор Мун
Фото Instagram artbreeder_anime
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