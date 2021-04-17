Як герої улюблених мультфільмів виглядали б у реальності: цікавий експеримент

Джерело:Instagram
Ви колись задумувалися, як персонажі наших улюблених мультфільмів виглядали б у справжньому житті? Перед вами – добірка багатьох таких героїв, яких "оживив" штучний інтелект!
Дизайнерка Шеноа Леві перетворила Русалку, Попелюшку, Жасмін та багатьох інших персонажів із стареньких мультиків у реальних людей за допомогою нейронних мереж. Свої роботи дівчина публікує в інстаграмі Artbreeder_Anime, де за її творчістю стежать вже понад 10 тисяч підписників. Деякі образи виглядають справді реалістично!
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Фото Instagram artbreeder_anime
Фото Instagram artbreeder_anime
Фото Instagram artbreeder_anime
Фото Instagram artbreeder_anime
Фото Instagram artbreeder_anime
Фото Instagram artbreeder_anime
Фото Instagram artbreeder_anime
Фото Instagram artbreeder_anime
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Фото Instagram artbreeder_anime
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Фото Instagram artbreeder_anime
Фото Instagram artbreeder_anime