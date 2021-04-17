Як герої улюблених мультфільмів виглядали б у реальності: цікавий експеримент

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Джерело:

Instagram

Ви колись задумувалися, як персонажі наших улюблених мультфільмів виглядали б у справжньому житті? Перед вами – добірка багатьох таких героїв, яких "оживив" штучний інтелект!

Дизайнерка Шеноа Леві перетворила Русалку, Попелюшку, Жасмін та багатьох інших персонажів із стареньких мультиків у реальних людей за допомогою нейронних мереж. Свої роботи дівчина публікує в інстаграмі Artbreeder_Anime, де за її творчістю стежать вже понад 10 тисяч підписників. Деякі образи виглядають справді реалістично!

Цікаво Дівчина може перетворитись на будь-яку зірку за допомогою макіяжу – фото

Білосніжка "Білосніжка і 7 гномів"

Фото Instagram artbreeder_anime

Попелюшка

Фото Instagram artbreeder_anime

Аврора "Спляча красуня"

Фото Instagram artbreeder_anime

Бель "Красуня і чудовисько"

Фото Instagram artbreeder_anime

Жасмін "Аладдін"

Фото Instagram artbreeder_anime

Аріель "Русалонька"

Фото Instagram artbreeder_anime

Тіана "Принцеса і Жаба"

Фото Instagram artbreeder_anime

Мулан

Фото Instagram artbreeder_anime

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Аанг "Аватар: Останній захисник"

Фото Instagram artbreeder_anime

Сакура "Наруто"

Фото Instagram artbreeder_anime

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Райнер "Атака титанів"

Фото Instagram artbreeder_anime

Сейлор Мун

Фото Instagram artbreeder_anime