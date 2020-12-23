В Іспанії міська рада Барселони надала 11 винним барам, що існують декілька десятків, або навіть і сотень років, статус історичної спадщини. Це потрібно для того, щоб запобігти їхньому знищенню

Традиційні бари зараз розкидані по місту та продають вино, хереси, вермути та інші напої прямо з бочки, повідомляє thedrinksbusiness.

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Міська рада описала це так: "Це перший крок до захисту унікальних бодег та збереження їхньої сутності й ідентичності".

Статус історичної спадщини працює на захист будівлі й арматури, але не самого бізнесу. Однак ті бодеги, що отримали цей статус, зможуть подати заявку на отримання грантів, податкових пільг та бізнес-консультацій.

Дві бодеги були обрані через їхні "унікальні елементи спадщини", тоді як інші дев’ять містять "елементи, що становлять екологічний інтерес".

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Девід Монтеро, співвласник Bodega Quimet, який відкрився в 1954 році, сказав The Observer:

Чудово, що міська рада надає нам це визнання … Якби цього не сталось, все би просто закінчилось просто черговим Starbucks. Ми раді, що зараз люди можуть просто приходити сюди і смакувати прості і традиційні страви, такі як анчоуси або хамон, з добрим іспанським вином.