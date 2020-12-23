В Испании городской совет Барселоны предоставил 11 винным барам, которые существуют несколько десятков или даже сотен лет, статус исторического наследия. Это нужно для того, чтобы предотвратить их исчезновение.

Традиционные бары сейчас разбросаны по всему городу и продают вино, херес, вермуты и другие напитки прямо из бочки, сообщает thedrinksbusiness.

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Городской совет описал это так: "Это первый шаг к защите уникальных бодег и сохранения их сущности и идентичности".

Статус исторического наследия работает на защиту здания и технологий, но не самого бизнеса. Однако те бодеги, которые получили этот статус, смогут подать заявку на получение грантов, налоговых льгот и бизнес-консультаций.

Власть выбрала две бодеги из-за их "уникальных элементов наследия". В остальных девяти есть "элементы, составляющие экологический интерес".

Дэвид Монтеро, совладелец Bodega Quimet, которая открылась в 1954 году, сказал The Observer:

Хорошо, что городской совет обратил на нас внимание ... Если бы не это, все закончилось бы очередным Starbucks. Мы рады, что сейчас люди могут просто приходить сюда и наслаждаться традиционными блюдами, такими как анчоусы или хамон, с хорошим испанским вином.