Як красиво привітати з Новим роком: 25 варіантів привітань від редакторки Юлії Мороз
Звичайним привітанням "З Новим роком!" вже нікого не здивуєш. Редакторка Юлія Мороз має купу варіантів на всі випадки, якими ви можете по-різному, урочисто чи дуже тепло, привітати своїх друзів, рідних та колег.
Редактора Юлія Мороз на своїй сторінці в інстаграмі поділилась з читачами оригінальними варіантами привітань. Зберігайте собі та вітайте друзів, рідних та колег!
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Привітання з прийдешнім Новим роком
Цими словами ви можете вітати своїх рідним вже зараз.
- Вітаю з передноворіччям!
- З настанням Нового року!
- З передноворіччям!
- З передсвятом!
- З прийдешнім святом!
- З прийдешнім Новим роком!
- Гарно відсвяткувати Новий рік!
- Гарно зустріти Новий рік!
- Щасливого Нового року!
Що казати у новорічну ніч
Ось куранти вже пробили 12 годину, час привітати найближчих. Ці ж привітання ви можете казати і при зустрічі з перехожими, якщо ваша новорічна ніч, до прикладу, продовжується у центрі міста біля ялинки.
- З Новим роком, дорогі друзі, радісно вітаємо вас!
- З Новим роком, добрі люди!
- Зі святом!
- Сердечно вітаємо вас із Новим роком!
- Щиро вітаємо вас із Новим роком!
- Щиросердечно вітаю із Новим роком!
- Зичу щасливого Нового року!
- Веселих свят!
Оригінально привітайте своїх друзів у новорічну ніч/ Фото Pexels
Побажання на Новий рік
Кожен у новорічну ніч телефонує рідним та бажає усього найкращого. Ці слова можете використати для таких теплих моментів.
- Доброго і світлого року!
- Бажаю щасливого Нового року!
- Будьте здорові з Новим роком!
- Прийміть найщиріші вітання з Новим роком!
- Прийміть наші сердечні вітання з Новим роком!
- Зичу щасливого Нового року!
- Хай щастить у Новому році!
- Щастя тобі у Новому році!
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