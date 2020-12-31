Звичайним привітанням "З Новим роком!" вже нікого не здивуєш. Редакторка Юлія Мороз має купу варіантів на всі випадки, якими ви можете по-різному, урочисто чи дуже тепло, привітати своїх друзів, рідних та колег.

Редактора Юлія Мороз на своїй сторінці в інстаграмі поділилась з читачами оригінальними варіантами привітань. Зберігайте собі та вітайте друзів, рідних та колег!

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Привітання з прийдешнім Новим роком

Цими словами ви можете вітати своїх рідним вже зараз.

Вітаю з передноворіччям!

З настанням Нового року!

З передноворіччям!

З передсвятом!

З прийдешнім святом!

З прийдешнім Новим роком!

Гарно відсвяткувати Новий рік!

Гарно зустріти Новий рік!

Щасливого Нового року!

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Що казати у новорічну ніч

Ось куранти вже пробили 12 годину, час привітати найближчих. Ці ж привітання ви можете казати і при зустрічі з перехожими, якщо ваша новорічна ніч, до прикладу, продовжується у центрі міста біля ялинки.

З Новим роком, дорогі друзі, радісно вітаємо вас!

З Новим роком, добрі люди!

Зі святом!

Сердечно вітаємо вас із Новим роком!

Щиро вітаємо вас із Новим роком!

Щиросердечно вітаю із Новим роком!

Зичу щасливого Нового року!

Веселих свят!

Оригінально привітайте своїх друзів у новорічну ніч/ Фото Pexels

Побажання на Новий рік

Кожен у новорічну ніч телефонує рідним та бажає усього найкращого. Ці слова можете використати для таких теплих моментів.