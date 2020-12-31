Обычным приветствием "С Новым годом!" уже никого не удивишь. У редакторки Юлии Мороз есть много вариантов на все случаи, которыми вы можете по-разному, торжественно или очень тепло, поздравить своих друзей, родных и коллег.

Редакторка Юлия Мороз на своей странице в инстаграме поделилась с читателями оригинальными вариантами поздравлений. Сохраняйте себе и приветствуйте друзей, родных и коллег!

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Поздравления с наступающим Новым годом

Этими словами можно приветствовать своих родным уже сейчас.

Поздравляю с предновогодним днем!

С наступлением Нового года!

С предновогодним днем!

С предпраздничным днем!

С наступающим праздником!

С наступающим Новым годом!

Хорошо отпраздновать Новый год!

Хорошо встретить Новый год!

Счастливого Нового года!

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Что говорить в новогоднюю ночь

Вот куранты уже пробили 12:00, время поздравить близких. Эти же поздравления вы можете говорить и при встрече с прохожими, если ваша новогодняя ночь, к примеру, продолжается в центре города возле елки.

С Новым годом, дорогие друзья, искренне поздравляєм вас!

С Новым годом, добрые люди!

С праздником!

Сердечно поздравляем вас с Новым годом!

Поздравляем вас с Новым годом!

Искренне поздравляю с Новым годом!

Желаю счастливого Нового года!

Веселых праздников!

Оригинально поздравьте своих друзей в новогоднюю ночь / Фото Pexels

Пожелания на Новый год

Каждый в новогоднюю ночь звонит родным и желает всего наилучшего. Эти слова можно использовать для таких теплых моментов.