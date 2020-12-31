Как красиво поздравить с Новым годом: 25 вариантов поздравлений от редакторки Юлии Мороз
Обычным приветствием "С Новым годом!" уже никого не удивишь. У редакторки Юлии Мороз есть много вариантов на все случаи, которыми вы можете по-разному, торжественно или очень тепло, поздравить своих друзей, родных и коллег.
Редакторка Юлия Мороз на своей странице в инстаграме поделилась с читателями оригинальными вариантами поздравлений. Сохраняйте себе и приветствуйте друзей, родных и коллег!
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Поздравления с наступающим Новым годом
Этими словами можно приветствовать своих родным уже сейчас.
- Поздравляю с предновогодним днем!
- С наступлением Нового года!
- С предновогодним днем!
- С предпраздничным днем!
- С наступающим праздником!
- С наступающим Новым годом!
- Хорошо отпраздновать Новый год!
- Хорошо встретить Новый год!
- Счастливого Нового года!
Что говорить в новогоднюю ночь
Вот куранты уже пробили 12:00, время поздравить близких. Эти же поздравления вы можете говорить и при встрече с прохожими, если ваша новогодняя ночь, к примеру, продолжается в центре города возле елки.
- С Новым годом, дорогие друзья, искренне поздравляєм вас!
- С Новым годом, добрые люди!
- С праздником!
- Сердечно поздравляем вас с Новым годом!
- Поздравляем вас с Новым годом!
- Искренне поздравляю с Новым годом!
- Желаю счастливого Нового года!
- Веселых праздников!
Оригинально поздравьте своих друзей в новогоднюю ночь / Фото Pexels
Пожелания на Новый год
Каждый в новогоднюю ночь звонит родным и желает всего наилучшего. Эти слова можно использовать для таких теплых моментов.
- Доброго и светлого года!
- Желаю счастливого Нового года!
- Будьте здоровы с Новым годом!
- Примите самые искренние поздравления с Новым годом!
- Примите наши сердечные поздравления с Новым годом!
- Желаю счастливого Нового года!
- Удачи в Новом году!
- Счастья тебе в Новом году!
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