Існує дуже багато секретів щастя від представників різних країн. Про те, як щасливішими стають у Скандинавії – читайте у тексті 24 Каналу.

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Що таке friluftsliv

Friluftsliv (вимовляється як фрі-луфтс-лів) був придуманий у Норвегії Хенріком Ібсеном у 1950-х роках. У першу чергу, він пов’язаний із перебуванням на відкритому повітрі. Буквально friluftsliv перекладається як "життя на вільному повітрі". Це означає підвищення розумового, духовного і фізичного добробуту через занурення в природу.

Фрілуфтслів настільки популярний у скандинавській культурі, що норвезькі, датські та шведські підприємства часто скорочують робочий день, щоб другу половину можна було присвятити походам, їзді на велосипедах або бігу на відкритому повітрі.

Ця концепція також тісно підкріплена лояльним місцевим законодавством – пішоходи можуть ходити та розбивати табір практично в будь-якому місці. Кількість приватних територій обмежена.

Принципи концепції

Зробити фрілуфтслів частиною вашого повсякденного життя нескладно. Насамперед відкрийте вікна, щоб впустити свіже повітря, і відмовтеся сьогодні від метро або Uber.

Також потрібно багато часу проводити на природі. Зокрема, мовиться про дбайливе ставлення до навколишнього середовища та про вибір натуральних засобів по догляду та тестування автентичних велнес-ритуалів. Чим більше часу люди проводять біля екранів смартфонів, тим вище потреба повернутися до базових речей.