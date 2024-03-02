Однак такій прикрій ситуації можна запобігти. Що варто робити, аби волосся залишалось чистим якомога довше, розповідаємо далі.

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Використовуйте шампунь глибокого очищення

Він не підходить для частого застосування, проте для миття раз на тиждень ідеальний. Цей засіб краще за інших видаляє бруд і залишки іншої косметики та продовжуватиме свіжий вигляд волосся.

Не забувайте про кондиціонер

Шкіра голови виділяє олії, що захищають і її, і пасма від сухості, проте вони не дійдуть до кінчиків волосся – їм потрібне додаткове зволоження. Для цього наносьте на них кондиціонер щоразу після миття.

Відмовтеся від доглядових засобів

За словами фахівців, більшість сироваток і масок призначені для того, щоб відтворити олії, що виробляються шкірою голови – ті самі, які ми постійно змиваємо. Якщо мити голову рідше, необхідності в них немає.

Оновіть гребінець

Дуже важливо рівномірно розподіляти олії по волоссю, тому варто придбати хороший гребінець, який впорається з цим завданням. Експерти радять вибрати гібридну щітку, яка матиме додатковий відлущувальний ефект.

Обполіскуйте волосся водою

Це особливо актуально для тих, хто регулярно займається фітнесом: позбутися поту на голові після тренувань допоможе ополіскування волосся водою.