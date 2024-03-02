Однако такую досадную ситуацию можно предотвратить. Что стоит делать, чтобы волосы оставались чистыми как можно дольше, рассказываем далее.

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Используйте шампунь глубокого очищения

Он не подходит для частого применения, однако для мытья раз в неделю идеален. Это средство лучше других удаляет грязь и остатки другой косметики и будет продолжать свежий вид волос.

Не забывайте о кондиционере

Кожа головы выделяет масла, защищающие и ее, и пряди от сухости, однако они не дойдут до кончиков волос – им нужно дополнительное увлажнение. Для этого наносите на них кондиционер каждый раз после мытья.

Откажитесь от уходовых средств

По словам специалистов, большинство сывороток и масок предназначены для того, чтобы воссоздать масла, вырабатываемые кожей головы – те самые, которые мы постоянно смываем. Если мыть голову реже, необходимости в них нет.

Обновите расческу

Очень важно равномерно распределять масла по волосам, поэтому стоит приобрести хорошую расческу, которая справится с этой задачей. Эксперты советуют выбрать гибридную щетку, которая будет иметь дополнительный отшелушивающий эффект.

Ополаскивайте волосы водой

Это особенно актуально для тех, кто регулярно занимается фитнесом: избавиться от пота на голове после тренировок поможет ополаскивание волос водой.