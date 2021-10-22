Цікаву рекомендацію Вікас опублікував у своєму тіктоці thelondondentist. За більш ніж тиждень відео набрало 1,6 мільйона переглядів та понад 72 тисячі вподобань.
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Секрет настільки простий, що його зможе повторити будь-хто. Але він справді працює! Щоб приховати підборіддя, варто зімкнути верхні та нижні зуби, а після цього доторкнутися язиком до піднебіння. Кілька рухів – і все гарно "приховано".
Як це зробити – дивіться у відео від Вікаса Пріньї
Користувачі тіктоку були здивовані від настільки просто, але водночас ефективного лайфхаку. Люди щиро дякували стоматологу:
- Я спробувала! Це справді працює.
- Дуже вам вдячна за цю пораду!
- Справді, дуже крутий лайфхак!
- Я тепер не боюся фотографуватися. Дякую вам!
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