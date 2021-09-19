Ось кілька порад, які допоможуть отримати приголомшливі світлини після фотосесії. Такі дрібнички як поворот голови, положення однієї руки чи навіть дихання може сильно змінити картину в кращу сторону. Спробуйте!
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1. Відведіть погляд
Не варто дивитись прямо в камеру. Якщо просто у момент фотографування подивитись на самого фотографа або трохи вище камери, виглядатимете набагато природніше.
Фото brightside
2. Не спирайтесь на руку
У такому положенні рука відразу виглядає повнішою, а якщо не спиратись, постава стає напруженою. Як вихід – просто покласти розслаблені руки на коліна.
Фото brightside
3. Повертайтесь до джерела світла
Світло – ледь не найважливіша складова хорошого фото. Просто трохи поверніть голову до вікна чи лампи, щоб у вас зникли темні кола під очима та зморшки.
Фото brightside
4. Не затримуйте дихання
Так, важливо навіть це! На фото відразу видно, якщо ви напружені, бо намагаєтесь втягнути живіт і не дихати. Тому дихайте спокійно – і фото вийде більш розслабленим.
Фото brightside
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5. Приберіть руки з кишень
В ідеалі на фото мають виднітись усі частини тіла: не варто повністю ховати руки за спину чи у кишені. Якщо ж вам так зручніше, то прикрийте лише великі пальці, а інші мають виглядати.
Фото brightside
6. Краще не чіпати волосся
Навіть у моделей ця поза не завжди виглядає бездоганно, адже відразу видно всі недоліки рук. Природніше виглядатимуть руки на стегнах чи на талії.
Фото brightside
7. Не підпирайте щоки
У голові це може виглядати розслаблено і мило, проте у житті така поза лише додає кілограмів обличчю. Хочете, щоб руки були у кадрі? Легенькі доторки до щоки прямими пальцями матимуть чудовий вигляд.
Фото brightside
8. Слідкуйте за шиєю
Романтично озираючись на фотографа у напівоберті, людина дійсно виглядає у кадрі чудово. Проте щоб довершити світлину і прибрати складки, трохи прикрийте шию шаликом чи волоссям.
Фото brightside
9. Згинайте все, що згинається
Хоч ця фраза й звучить дивно, проте зверніть увагу на місця згину у колінах, в руках, на ваші стегна та зап'ястки. Серйозні "прямі пози" виглядають занадто постановчо і строго, тому спробуйте трохи порухатись, щоб всі ваші суглоби працювали.
Фото brightside
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10. Танцюйте та смійтесь
У продовження до попереднього пункту. Найкращі фото виходять, коли людина не соромиться і просто рухається. З першого разу виглядати на фото "живою" досить важко, тому вмикайте музику і спробуйте, до прикладу, потанцювати. Жодна складна поза не перевершить "живого" фото!
Фото brightside