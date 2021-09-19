Вот несколько советов, которые помогут получить потрясающие фотографии после фотосессии. Такие мелочи как поворот головы, положение одной руки или дыхание может сильно изменить картину в лучшую сторону. Попробуйте!
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1. Отведите взгляд
Не стоит смотреть прямо в камеру. Если просто в момент фотографирования посмотреть на самого фотографа или чуть выше камеры, будет выглядеть гораздо естественнее.
Фото brightside
2. Не опирайтесь на руку
В таком положении рука сразу выглядит полной, а если не опираться, осанка становится напряженной. Как выход – просто положить расслабленные руки на колени.
Фото brightside
3. Поворачивайтесь к источнику света
Свет – чуть ли не самая важная составляющая хорошего фото. Просто немного поверните голову к окну или лампе, чтобы у вас исчезли темные круги под глазами и морщины.
Фото brightside
4. Не задерживайте дыхание
Да, важно даже это! На фото сразу видно, если вы напряжены, потому что пытаетесь втянуть живот и не дышать. Поэтому дышите спокойно – и фото получится более расслабленным.
Фото brightside
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5. Уберите руки из карманов
В идеале на фото должны виднеться все части тела: не стоит полностью прятать руки за спину или в карманы. Если же вам так удобнее, то прикройте только большие пальцы, а остальные должны выглядывать.
Фото brightside
6. Лучше не трогать волосы
Даже у моделей эта поза не всегда выглядит безупречно, ведь сразу видно все недостатки рук. Естественно будут выглядеть руки на бедрах или на талии.
Фото brightside
7. Не подпирайте щеки
В голове это может выглядеть спокойно и мило, но в жизни такая поза только добавляет килограммов лицу. Хотите, чтобы руки были в кадре? Легкие прикосновения к щеке прямыми пальцами будут чудесно смотреться.
Фото brightside
8. Следите за шеей
Романтично оглядываясь на фотографа в полуобороте, человек действительно выглядит в кадре замечательно. Однако, чтобы дополнить фотографию и убрать складки, немного прикройте шею шарфиком или волосами.
Фото brightside
9. Сгибайте все, что сгибается
Хотя эта фраза и звучит странно, но обратите внимание на места сгиба в коленях, в руках, на ваши бёдра и запястья. Серьезные и "прямые позы" выглядят слишком постановочно и строго, поэтому попробуйте немного подвигаться, чтобы все ваши суставы работали.
Фото brightside
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10. Танцуйте и смейтесь
В продолжение к предыдущему пункту. Лучшие фотографии получаются, когда человек не стесняется и просто двигается. С первого раза выглядеть на фото "живой" достаточно трудно, поэтому включайте музыку и попробуйте, к примеру, потанцевать. Ни одна сложная поза не превзойдет "живого" фото!
Фото brightside