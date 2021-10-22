Як моментально приховати друге підборіддя: простий спосіб від стоматолога

Британський стоматолог Вікас Прінья поділився надзвичайно простим та ефективним способом, який допоможе приховати друге підборіддя. Він чудово згодиться, до прикладу, під час фотосесій.

Цікаву рекомендацію Вікас опублікував у своєму тіктоці thelondondentist. За більш ніж тиждень відео набрало 1,6 мільйона переглядів та понад 72 тисячі вподобань.

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Секрет настільки простий, що його зможе повторити будь-хто. Але він справді працює! Щоб приховати підборіддя, варто зімкнути верхні та нижні зуби, а після цього доторкнутися язиком до піднебіння. Кілька рухів – і все гарно "приховано".

Як це зробити – дивіться у відео від Вікаса Пріньї

Користувачі тіктоку були здивовані від настільки просто, але водночас ефективного лайфхаку. Люди щиро дякували стоматологу:

Я спробувала! Це справді працює.

Дуже вам вдячна за цю пораду!

Справді, дуже крутий лайфхак!

Я тепер не боюся фотографуватися. Дякую вам!

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