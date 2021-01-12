Під час свят ми звикли до нескінчених застіль: багато смаженої, калорійної їжі зі спеціями. Проте прийшов час привести організм до ладу. Лікарка Тетяна Лакуста знає, як легко повернутись до нормального режиму харчування без шкоди для здоров'я.

Після свят важливо не створювати організму зайвий стрес та ні в якому разі не влаштовувати собі "розвантажувальні дні" чи дієти. Такою "помстою" за застілля ви лише нашкодите організму, розповідає на своїй сторінці в інстаграмі лікарка Тетяна Лакуста. Існує ще декілька правил, які допоможуть вам відновитись після бурхливих святкувань.

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Поверніться до режиму

Під час свят прийом їжі може затягуватись ледь не на весь день. По кілька годин сиділи за столом і увесь час щось під'їдали? Пора з цим закінчувати. Структуруйте своє харчування: їжте три-чотири рази на день, без перекусів. Також варто виключити зі свого раціону солодкі напої, якими так часто зловживають на застіллях.

Вам буде простіше, якщо ви розділите їжу на кілька прийомів/ Фото freepic

Пийте багато води

Лікарка радить не випробовувати організм клізмами, дієтами та різними сумішами, що "виводять шлаки". Варто лише налагодити питний режим, щоб організму було легше справлятись з наслідками усього випитого шампанського, вина та інших алкогольних напоїв.

Все, що випили раніше – вже все ваше, змиріться, подякуйте своїм органам детоксикації (ниркам, печінці, шкірі, легеням), що впоралися, – каже Тетяна Лакуста.

Налагоджуйте режим сну

Недосип – один із тих факторів, щоб змушує нас протягом дня робити постійні перекуси. Це негативно впливає на харчову поведінку, тому постарайтесь поступово повертатись від нічних гулянь та переглядів серіалів до звичного вам режиму сну: раніше лягати спати та раніше вставати.

Важливо багато спати, щоб організм швидше відновився/ Фото Pexels

Більше рухайтесь

Під час свят в організмі накопичується багато зайвої рідини, і саме фізичні вправи допомагають цього позбавитись. Кілька годин прогулянок на свіжому повітрі на день чи прості домашні вправи – обирайте фізичну активність вам до душі.

Якщо є можливість піти в лазню або сауну – це буде хороша допомога посилення лімфодренажу, – радить лікарка

Споживайте просту їжу

На свята столи аж прогинаються від кількості складних страв, над яким господарі чаклували не одну годину на кухні: підливи, соуси, смажене м'ясо та багато спецій. Це все добре смакує, проте варто переглянути раціон та включити до нього тушковану рибу та м'ясо, більше круп, овочів та салатів. Це не лише корисна, але й набагато швидша у приготуванні їжа.

Салат з овочами та рибою буде хорошим варіантом/ Фото freepic

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Є ще декілька нюансів, на яких наголошує дієтологиня: