30 років – не вирок для жіночої шкіри. Якщо обрати правильні засоби догляду – можна виглядати на 10 років молодше. Це справді можливо.

Редакція Life 24 зібрала для вас історії 10 жінок, які фантастично змінилися після 30 років. Вони почали правильно доглядати за своєю шкірою, що допомогло їм візуально помолодшати. Перед тим як використати їхні секрети – порадьтеся з вашим косметологом.

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"Мені 43 роки. Я вже шостий тиждень користуюся третиноїном"

thelisareid / Reddit

"Не забувайте, що третиноїн підходить не усім. Він може негативно вплинути на ваше самопочуття. Тому якщо є бажання ним користуватися, обов'язково зверніться до лікаря. Моя процедура перед сном: беру легенький зволожувальний крем, потім третиноїн. Далі наношу густіший зволожувальний крем. Це вберігає від сухості на шкірі".

"Прогрес за 4 місяці після крему та алое"

sassycatmeow / Reddit

"Зараз почуваю себе значно краще – кожного ранку користуюся зволожувальним кремом. Шкіра менше блистить. Також я дуже полюбила алое. Воно чудово допомагає доглядати за шкірою".

"Я дуже люблю Сонце. Але воно погано впливало на мою шкіру"

sunset_blonde / Reddit

"Зараз мені 37 років. Я ще маю кілька проблем із гормональними прищами. Але лице вже значно краще виглядає. Продукти, якими я користуюся, міняються. Але в основному там завжди є: засіб для очищення, сонцезахисний та зволожувальни креми, вітамін С, ретинол. Також я користуюся коректором із гідрохіноном. А ще – 2 рази на рік роблю ботокс".

"Я півроку шукала ідеальний засіб для шкіри. Тепер я задоволена"

fka_slym / Reddit

"У мене дуже суха шкіра. Я зрозуміла, як за нею доглядати тільки після того, як сходила на професійний догляд за шкірою. Тепер мені не страшно викладати фото без макіяжу та фільтрів. Тут лише відновлювальний бальзам для губ".

"Мені 56 років. В мене нарешті красива шкіра"

Karengriffin1 / Reddit

"В мене немає єдиної процедури догляду за шкірою. Потрібно користуватися різними засобами і дивитися, які підходять краще. Але основна порада: захищайтеся від сонця та смакуйте овочі".

"В моєму арсеналі завжди є такі речі: тонік, есенція, дуже ніжний очищувальний засіб, вітамін А. Користуюся ретинолом. Але не настільки часто – залежить від того, як витримує шкіра (деколи тільки двічі на тиждень). Я чергую зволожувальні засоби залежно від того, якою буває моя шкіра – сухою, жирною чи зневодненою. Минулого року я зробила лазерне шліфування. Результати були чудовими. Але через 7 днів шкіра виглядала погано".

"Я позбулася червоних плям"

Jcaseykcsee / Reddit

"Мені вдалося забрати червоні плями, які спричинило сонячне проміння. Також були досить глибокі зморшки біля губ. Мені допомогла гліколева кислота. Я почала нею користуватися близько 2-3 років тому. Різниця на фотографіях – близько 12 місяців. За цей час я регулярно практикувала домашні пілінги та різні маски".

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"Я зайнялася своєю шкірою. Це було найкраще рішення в житті"

fefifo-fum / Reddit

"Моя шкіра була дуже проблемною. На ній виникали акне та пігментні плями. Вона була дуже сухою. Що допомогло – 12 одиниць ботексу. Я планую продовжити цю процедуру через кілька місяців. Серед іншого – зволожувальні засоби, сонцезахисні креми та ретинол. Крім того, я брала крем із ніацинамідом"

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"Маска із алое – це прекрасно!"

rosetta_stonerrr / Reddit

"Скоро мені виповниться 30 років. До цього часу я жодного разу не користувалася свіжим алое. Це чудовий засіб догляду. Після вмивання та нанесення тонера я розтираю шматочок свіжого алое і накладаю на обличчя. Деколи я це змиваю, деколи залишаю".

"Я позбулася від вугрів!"

GeorgiePBurdell / Reddit

"Між фотографіями близько року різниці. Я була неймовірно щаслива, бо 15 років страждала від вугрів. Мені допоміг хороший дерматолог, який чудово почистив лице. Ось процедура догляду:

Зранку

Промити лице водою.

Нанести зволожувальний крем з SPF 30.

Ввечері