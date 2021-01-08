Як прийняти своє тіло: неймовірна історія фітнес-тренерки, яка страждає на вітіліго
Американка Антонія Ліверс – успішна фітнес-тренерка, яка змогла полюбити себе. Ще кілька років тому вона дико плакала через цікаву особливість свого тіла – дивні плями на шкірі. Але дівчина не здалася. Красуня поборола невпевненість та змінила життя.
Свою неймовірну історію дівчина розповіла виданню Daily Mail.
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Вітіліго – захворювання, через яке виникають світлі плями на шкірі різних розмірів. Вони можуть з’явитися будь-де та залишаються на все життя.
Світлі плями на тілі Антонії Ліверс – це прояви вітіліго / Фото toni_dino
Свою хворобу Антонія виявила у 14 років. У неї почали виникати незрозумілі білі плями, які тільки зростали. Вона одразу пішла до лікаря, який підтвердив, що в дівчини почалося вітіліго.
Антонія не могла з цим змиритися. Вона довго плакала перед дзеркалом та не розуміла, що далі робити. Світлі плями росли і росли.
"Я була настільки невпевненою, що з часом це почало заважати у стосунках з хлопцем. Мені було важко прийняти себе. З віком плями лише збільшувалися", – розповіла дівчина.
Дівчина дуже страждала через вітіліго / Фото toni_dino
Антонія знайшла досить практичний варіант, як боротися з вітіліго. Вона користувалася "тонною" косметики. А ще – купувала лише той одяг, який закриває всі ділянки тіла. Це допомогло уникнути незрозумілих поглядів від людей.
Але не можна вічно ховатися. З часом дівчина зрозуміла, що так жити неправильно. Потрібно прийняти себе. Вона поринула у фітнес.
"Я закохалася у фітнес, адже він допоміг мені подолати невпевненість. Ненависть до тіла змінилася прийняттям. А потім я змогла полюбити себе", – щиро розповіла Антонія.
Дівчина змогла прийняти своє тіло / Фото toni_dino
Вона зрозуміла, що її тіло має особливу "родзинку". Відтепер улюблений одяг дівчини – відкритий. Вона сміливо одягає купальник, короткі шорти і топи. А нещодавно Антонія навіть наважилася взяти участь у змаганнях із бодібілдингу. Про усе своє життя дівчина пише в Інстаграмі.
Фітнес-тренерка зауважила, що як тільки вона полюбила себе, до неї почали тягнутися люди.
Вітіліго – це красиво / Фото toni_dino
"Це ж так чудово – бути не такою, які усі", – підтверджує Антонія Ліверс.
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