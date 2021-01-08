Как принять свое тело: невероятная история фитнес-тренерки, страдающей на витилиго
Американка Антония Ливерс – успешная фитнес-тренерка, которая смогла полюбить себя. Еще несколько лет назад она дико плакала из-за интересной особенности своего тела – странных пятен на коже. Но девушка не сдалась. Красавица победила неуверенность и изменила жизнь.
Свою невероятную историю девушка рассказала изданию Daily Mail.
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Витилиго – заболевание, из-за которого возникают светлые пятна на коже разных размеров. Они могут появиться в любом месте и остаются на всю жизнь.
Светлые пятна на теле Антонии Ливерс – это витилиго / Фото toni_dino
Свою болезнь Антония обнаружила в 14 лет. У нее начали возникать непонятные белые пятна, которые только росли. Она сразу пошла к врачу, который подтвердил, что у девушки началось витилиго.
Антония не могла с этим смириться. Она долго плакала перед зеркалом и не понимала, что делать дальше. Светлые пятна росли и росли.
"Я была настолько неуверенной, что со временем это начало мешать в отношениях с парнем. Мне было трудно принять себя. С возрастом пятна только увеличивались", – рассказала девушка.
Девушка очень страдала из-за витилиго / Фото toni_dino
Антония нашла довольно практичный вариант, как бороться с витилиго. Она пользовалась "тонной" косметики. А еще – покупала только ту одежду, которая закрывает все участки тела. Это помогло избежать непонятных взглядов от людей.
Но нельзя вечно прятаться. Со временем девушка поняла, что так жить неправильно. Нужно принять себя. Она погрузилась в фитнес.
"Я влюбилась в фитнес, ведь он помог мне преодолеть неуверенность. Ненависть к телу изменилась принятием. А потом я смогла полюбить себя", – искренне рассказала Антония.
Девушка смогла принять свое тело / Фото toni_dino
Она поняла, что ее тело имеет особую "изюминку". Теперь любимая одежда девушки – открытая. Она смело надевает купальник, короткие шорты и топы. А недавно Антония даже решилась принять участие в соревнованиях по бодибилдингу. О своей жизни девушка пишет в Инстаграме.
Фитнес-тренерка заметила, что как только она полюбила себя, к ней начали тянуться люди.
Витилиго – это красиво / Фото toni_dino
"Это же так здорово – быть не такой, как все", – подтверждает Антония Ливерс.
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