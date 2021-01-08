Американка Антония Ливерс – успешная фитнес-тренерка, которая смогла полюбить себя. Еще несколько лет назад она дико плакала из-за интересной особенности своего тела – странных пятен на коже. Но девушка не сдалась. Красавица победила неуверенность и изменила жизнь.

Свою невероятную историю девушка рассказала изданию Daily Mail.

Интересно Прекращайте это делать: 9 вроде бы положительных привычек, которые портят вам жизнь

Витилиго – заболевание, из-за которого возникают светлые пятна на коже разных размеров. Они могут появиться в любом месте и остаются на всю жизнь.

Светлые пятна на теле Антонии Ливерс – это витилиго / Фото toni_dino

Свою болезнь Антония обнаружила в 14 лет. У нее начали возникать непонятные белые пятна, которые только росли. Она сразу пошла к врачу, который подтвердил, что у девушки началось витилиго.

Антония не могла с этим смириться. Она долго плакала перед зеркалом и не понимала, что делать дальше. Светлые пятна росли и росли.

"Я была настолько неуверенной, что со временем это начало мешать в отношениях с парнем. Мне было трудно принять себя. С возрастом пятна только увеличивались", – рассказала девушка.

Девушка очень страдала из-за витилиго / Фото toni_dino

Антония нашла довольно практичный вариант, как бороться с витилиго. Она пользовалась "тонной" косметики. А еще – покупала только ту одежду, которая закрывает все участки тела. Это помогло избежать непонятных взглядов от людей.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

Но нельзя вечно прятаться. Со временем девушка поняла, что так жить неправильно. Нужно принять себя. Она погрузилась в фитнес.

"Я влюбилась в фитнес, ведь он помог мне преодолеть неуверенность. Ненависть к телу изменилась принятием. А потом я смогла полюбить себя", – искренне рассказала Антония.

Девушка смогла принять свое тело / Фото toni_dino

Она поняла, что ее тело имеет особую "изюминку". Теперь любимая одежда девушки – открытая. Она смело надевает купальник, короткие шорты и топы. А недавно Антония даже решилась принять участие в соревнованиях по бодибилдингу. О своей жизни девушка пишет в Инстаграме.

Фитнес-тренерка заметила, что как только она полюбила себя, к ней начали тянуться люди.​

Витилиго – это красиво / Фото toni_dino

"Это же так здорово – быть не такой, как все", – подтверждает Антония Ливерс.