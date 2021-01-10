30 лет – не приговор для женской кожи. Если выбрать правильные средства ухода – можно выглядеть на 10 лет моложе. Это действительно возможно.

Редакция Life 24 собрала для вас истории 10 женщин, которые фантастически изменились после 30 лет. Они начали правильно ухаживать за своей кожей, что помогло им выглядеть моложе. Перед тем как использовать их секреты – посоветуйтесь с вашим косметологом.

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"Мне 43 года. Я уже шестую неделю пользуюсь третиноином"

thelisareid / Reddit

"Не забывайте, что третиноин подходит всем. Он может негативно повлиять на ваше самочувствие. Поэтому если есть желание им пользоваться, обязательно обратитесь к врачу. Моя процедура перед сном: беру легкий увлажняющий крем, затем третиноин. Далее наношу густой увлажняющий крем . Это уберегает от сухости на коже".

"Прогресс через 4 месяца после крема и алоэ"

sassycatmeow / Reddit

"Сейчас чувствую себя значительно лучше – каждое утро пользуюсь увлажняющим кремом. Кожа меньше блестит. Также я очень полюбила алоэ. Оно прекрасно помогает ухаживать за кожей".

"Я очень люблю Солнце. Но оно плохо влияло на мою кожу"

sunset_blonde / Reddit

"Сейчас мне 37 лет. Я еще имею несколько проблем с гормональными прыщами. Но лицо уже значительно лучше выглядит. Продукты, которыми я пользуюсь, меняются. Но в основном там всегда есть: средство для очистки, солнцезащитный и увлажняющий крем, витамин С, ретинол. Также я пользуюсь корректором с гидрохиноном. А еще – 2 раза в год делаю ботокс".

"Я полгода искала идеальное средство для кожи. Теперь я довольна"

fka_slym / Reddit

"У меня очень сухая кожа. Я поняла, как за ней ухаживать только после того, как сходила на профессиональный уход за кожей. Теперь мне не страшно выкладывать фото без макияжа и фильтров. Здесь только восстановительный бальзам для губ".

"Мне 56 лет. У меня наконец-то красивая кожа"

Karengriffin1 / Reddit

"У меня нет единой процедуры ухода за кожей. Нужно пользоваться различными средствами и смотреть, какие подходят лучше. Но основной совет: защищайтесь от солнца и кушайте овощи".

"В моем арсенале всегда есть такие вещи: тоник, эссенция, очень нежное очищающее средство, витамин А. Пользуюсь ретинолом. Но не столь часто – зависит от того, как выдерживает кожа (иногда только два раза в неделю). Я чередую увлажняющие средства в зависимости от того, какой бывает моя кожа – сухой, жирной или обезвоженной. В прошлом году сделала лазерную шлифовку. Результаты были превосходными. Но через 7 дней кожа выглядела плохо".

"Я избавилась от красных пятен"

Jcaseykcsee / Reddit

"Мне удалось убрать красные пятна, которые вылезли через солнечные лучи. Также у меня достаточно глубокие морщины у губ. Мне помогла гликолевая кислота. Я начала ей пользоваться около 2-3 лет назад. Разница на фотографиях – примерно 12 месяцев. За это время я регулярно делала домашние пилинги и покупала различные маски".

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"Я занялась своей кожей. Это было лучшее решение в жизни"

fefifo-fum / Reddit

"Моя кожа была очень проблемной. На ней возникали акне и пигментные пятна. Она была очень сухой. Что помогло – 12 единиц ботекса. Планирую продолжить эту процедуру через несколько месяцев. Среди прочего – увлажняющие средства, солнцезащитные кремы и ретинол. Кроме того я брала крем с ниацинамидом".

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"Маска с алоэ – это прекрасно!"

rosetta_stonerrr / Reddit

"Скоро мне исполнится 30 лет. К этому времени я ни разу не пользовалась свежим алоэ. Это прекрасное средство ухода. После умывания и нанесения тонера я растираю кусочек свежего алоэ и накладываю на лицо. Иногда я это смываю, порой оставляю".

"Я избавилась от угрей!"

GeorgiePBurdell / Reddit

"Между фотографиями около года разницы. Я была невероятно счастлива, потому что 15 лет страдала от угрей. Мне помог хороший дерматолог, прекрасно почистил лицо. Вот процедура ухода:

Утром

Промыть лицо водой.

Нанести увлажняющий крем с SPF 30.

Вечером