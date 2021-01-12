Во время праздников мы привыкли к бесконечным застольям: много жареной, калорийной пищи со специями. Однако пришло время привести организм в порядок. Врач Татьяна Лакуста знает, как легко вернуться к нормальному режиму питания без вреда для здоровья.

После праздников важно не создавать организму лишний стресс и ни в коем случае не устраивать себе "разгрузочные дни" или диеты. Такой "местью" за застолье вы только навредите организму, рассказывает на своей странице в инстаграме врач Татьяна Лакуста. Существует еще несколько правил, которые помогут вам восстановиться после бурных празднований.

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Вернитесь к режиму

Во время праздников прием пищи может затягиваться чуть ли не на весь день. По несколько часов сидели за столом и все время что-то подъедали? Пора с этим заканчивать. Структурируйте свое питание: ешьте три-четыре раза в день, без перекусов. Также стоит исключить из своего рациона сладкие напитки, которыми так часто злоупотребляют на застольях.

Вам будет проще, если вы разделите еду на несколько приемов / Фото freepic

Пейте много воды

Врач советует не испытывать организм клизмами, диетами и различными смесями, "выводят шлаки". Стоит только наладить питьевой режим, чтобы организму было легче справляться с последствиями всего выпитого шампанского, вина и других алкогольных напитков.

Все, что выпили раньше – уже все ваше, смиритесь, поблагодарите свои органам детоксикации (почки, печень, кожу, легкие), что справились, – говорит Татьяна Лакуста.

Налаживайте режим сна

Недосып – один из тех факторов, который заставляет нас в течение дня делать постоянные перекусы. Это негативно влияет на пищевое поведение, поэтому постарайтесь постепенно возвращаться от ночных гуляний и просмотров сериалов к привычному вам режиму сна: раньше ложиться спать и раньше вставать.

Важно много спать, чтобы организм быстрее восстановился / Фото Pexels

Больше двигайтесь

Во время праздников в организме накапливается много лишней жидкости, и именно физические упражнения помогают этого избавиться. Несколько часов прогулок на свежем воздухе в день или простые домашние упражнения – выбирайте физическую активность вам по душе.

Если есть возможность пойти в баню или сауну – это будет хорошая помощь усиление лимфодренажа, – советует врач

Ешьте простую пищу

На праздники столы ломятся от количества сложных блюд, над которым хозяева колдовали не один час на кухне: подливы, соусы, жареное мясо и много специй. Это все очень вкусно, однако стоит пересмотреть рацион и включить в него тушеную рыбу и мясо, больше круп, овощей и салатов. Это не только полезна, но и гораздо быстрее в приготовлении пища.

Салат с овощами и рыбой будет хорошим вариантом / Фото freepic

Подобрать вино к вашим любимым горячим блюдам или десертам проще, чем вы думаете. Заходите в интернет-магазин SHABO, выбирайте вино по вкусу и экспериментируйте, создавая неожиданные сочетания с вашими привычными блюдами.

Есть еще несколько нюансов, которые подчеркивает диетолог: