Как наладить питание после праздников: полезные рекомендации от диетолога Татьяны Лакусты
Во время праздников мы привыкли к бесконечным застольям: много жареной, калорийной пищи со специями. Однако пришло время привести организм в порядок. Врач Татьяна Лакуста знает, как легко вернуться к нормальному режиму питания без вреда для здоровья.
После праздников важно не создавать организму лишний стресс и ни в коем случае не устраивать себе "разгрузочные дни" или диеты. Такой "местью" за застолье вы только навредите организму, рассказывает на своей странице в инстаграме врач Татьяна Лакуста. Существует еще несколько правил, которые помогут вам восстановиться после бурных празднований.
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Вернитесь к режиму
Во время праздников прием пищи может затягиваться чуть ли не на весь день. По несколько часов сидели за столом и все время что-то подъедали? Пора с этим заканчивать. Структурируйте свое питание: ешьте три-четыре раза в день, без перекусов. Также стоит исключить из своего рациона сладкие напитки, которыми так часто злоупотребляют на застольях.
Вам будет проще, если вы разделите еду на несколько приемов / Фото freepic
Пейте много воды
Врач советует не испытывать организм клизмами, диетами и различными смесями, "выводят шлаки". Стоит только наладить питьевой режим, чтобы организму было легче справляться с последствиями всего выпитого шампанского, вина и других алкогольных напитков.
Все, что выпили раньше – уже все ваше, смиритесь, поблагодарите свои органам детоксикации (почки, печень, кожу, легкие), что справились, – говорит Татьяна Лакуста.
Налаживайте режим сна
Недосып – один из тех факторов, который заставляет нас в течение дня делать постоянные перекусы. Это негативно влияет на пищевое поведение, поэтому постарайтесь постепенно возвращаться от ночных гуляний и просмотров сериалов к привычному вам режиму сна: раньше ложиться спать и раньше вставать.
Важно много спать, чтобы организм быстрее восстановился / Фото Pexels
Больше двигайтесь
Во время праздников в организме накапливается много лишней жидкости, и именно физические упражнения помогают этого избавиться. Несколько часов прогулок на свежем воздухе в день или простые домашние упражнения – выбирайте физическую активность вам по душе.
Если есть возможность пойти в баню или сауну – это будет хорошая помощь усиление лимфодренажа, – советует врач
Ешьте простую пищу
На праздники столы ломятся от количества сложных блюд, над которым хозяева колдовали не один час на кухне: подливы, соусы, жареное мясо и много специй. Это все очень вкусно, однако стоит пересмотреть рацион и включить в него тушеную рыбу и мясо, больше круп, овощей и салатов. Это не только полезна, но и гораздо быстрее в приготовлении пища.
Салат с овощами и рыбой будет хорошим вариантом / Фото freepic
Есть еще несколько нюансов, которые подчеркивает диетолог:
- не стоит наказывать свой организм за "вредную пищу" отработкой в спортзале, изнурительными диетами и голоданием. Не отказывайте себе в любимых лакомствах – это только испортит ваши отношения с едой.
- забудьте о клизмах якобы для профилактики и разнообразных детокс-программах, которые обещают вам "очистить организм"
- ни в коем случае не принимайте таблетки, биодобавки или чаи для похудения. Они скорее навредят, чем помогут похудеть
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