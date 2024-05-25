Якщо ви все ще не знайшли косметику своєї мрії, розчаровувати не варто. Навіть неідеальна туш може вдало підкреслити вії. Який лайфхак для цього існує, розповідаємо далі.

До теми Як професійно наносити тіні для повік: 10 простих порад від візажистів

Як намалювати ідеальні тіні будь-якою тушшю

Напевно у кожної жінки є туш, яка якнайкраще підкреслює вії, але нею більше неможливо користуватися, а знайти не менш досконалий аналог не вдається.

Для таких випадків існує лайфхак, який допоможе зробити так, щоб будь-яка туш для вій працювала відмінно. Універсальний трюк, який дозволить отримати бажаний ефект при використанні навіть найдешевшого продукту, полягає у використанні вдалої щіточки.

Насправді більшість формул туші для вій абсолютно однакові. Різницю створюють саме щіточки для нанесення.

Тож якщо є туш, яка повністю задовольняє, після того, як вона закінчиться чи засохне не варто викидати саме щіточку. Її можна гарно промити, продезінфікувати та продовжити використовувати з новою тушшю. Навіть якщо засіб буде найдешевшим, гарний результат гарантовано.