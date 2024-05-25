Если вы все еще не нашли косметику своей мечты, разочаровывать не стоит. Даже неидеальная тушь может удачно подчеркнуть ресницы. Какой лайфхак для этого существует, рассказываем далее.

К теме Как профессионально наносить тени для век: 10 простых советов от визажистов

Как нарисовать идеальные тени любой тушью

Наверняка у каждой женщины есть тушь, которая лучше подчеркивает ресницы, но ею больше невозможно пользоваться, а найти не менее совершенный аналог не удается.

Для таких случаев существует лайфхак, который поможет сделать так, чтобы любая тушь для ресниц работала отлично. Универсальный трюк, который позволит получить желаемый эффект при использовании даже самого дешевого продукта, заключается в использовании удачной щеточки.

На самом деле большинство формул туши для ресниц абсолютно одинаковые. Разницу создают именно щеточки для нанесения.

Поэтому если есть тушь, которая полностью удовлетворяет, после того, как она закончится или засохнет не стоит выбрасывать именно щеточку. Ее можно хорошо промыть, продезинфицировать и продолжить использовать с новой тушью. Даже если средство будет самым дешевым, хороший результат гарантирован.