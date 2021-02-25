Найкращий спосіб виразити почуття: 6 правил, щоб написати незабутній любовний лист

Джерело:The oprah magazine
Розповісти про свої почуття буває дуже нелегко. Здивуйте свого коханого чуттєвим подарунком – любовним листом. Подаруйте його, щоб подякувати, привітати, помиритись чи просто нагадати, як сильно ви його кохаєте.
Усі так звикли до миттєвих повідомлень у месенджерах: кілька коротких речень або й слів, ось і вся романтика. Повірте, написаний власноруч любовний лист неабияк вразить вашого коханого. Слідуйте цим простим правилам, щоб ваше романтичне послання справило найкраще враження.
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Початок – це найважливіше. Тому пропонуємо кілька варіантів зворушливих перших слів, які вразять вашого коханого, і він не зможе відірватись від листа.
Знайдіть час, щоб подякувати коханому / Фото Pexels
6 важливих правил
Ви вже розпочали свого листа найромантичнішими словами, а що далі? Любовний лист не повинен нагадувати набір штампів із фільмів про кохання, тому постарайтесь його персоналізувати, аби у кожному речення вгадувався ваш почерк. Щоб полегшити собі завдання, скористайтесь цими правилами.
Багатьом людям незручно настільки відкрито виражати свої почуття. Проте подумайте, як приємно вашому партнеру буде читати ці слова, наскільки воно його зворушать. Не бійтесь показати свою вразливість, щирі слова завжди вражають до глибини душі і запам'ятовуються надовго.
Пишіть лише найщиріші слова / Фото Pexels
Якщо вам важко написати такого листа просто так, то додайте його до подарунка у День народження чи на вашу річницю. Як тільки почнете вітати коханого зі святом, правильні слова з'являться самі собою.
Досі важко? Випишіть усе, що приваблює вас у коханому та пригадайте щасливі моменти, які ви пережили разом. А тоді зробіть усі ці пункти більш індивідуальними. Не "У тебе гарне волосся", а "Мені так подобається зариватись у твоє м'яке волосся, коли ми засинаємо разом".
Пригадайте, за що ви любите свого коханого / Фото Pexels
Перевага листів у тому, що у вас є час подумати і описати ваші почуття правильними словами. Тому не пишіть поспіхом. Робіть замітки протягом дня, а потім складіть їх у цілісний лист.
Інтимне листування може стати окремим хвилюючим досвідом. Проте потрібно знати міру і до подробиць про поцілунки та пристрасні ночі додавайте більше чуттєвих, емоційних моментів. Зрештою, подумайте, чи хотіли б ви, щоб листа з настільки відвертими зізнаннями знайшли і прочитали ваші діти чи онуки?
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Ще один бонус до паперового листа: його можна оформити так, як ви забажаєте. Додайте милі канцелярські дрібнички чи наліпки, щоб ще більше показати свою любов.