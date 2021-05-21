Що творилось за кадром: як насправді фотографи створюють вражаючі світлини – 15 фото

Ідеальне небо, ефектні пози, бризки води та красиве світло...Здається, варто лише натиснути на кнопку і чудова світлина готова. Проте все не так просто: за кадром залишається реальність, яка сильно відрізняється від "вилизаних" фото.
Деякі фотографи все ж дозволяють глядачам побачити залаштунки й розкривають свої секретні прийоми. Часом процес створення приголомшливих світлин, які прикрашають глянець, виглядає досить кумедно.Ці приклади доводять, що зробити красиві фото можна за будь-яких умов.
Читайте також: Блогерки показали, як однаковий одяг круто виглядає на геть різних фігурах: порівняння
Насправді ці двері – іграшкові
Фото Felix Hernandez
Зі сторони це виглядає не так ефектно
Фото Twitter cnhphotographyy
Ніби це справжні машини!
Фото Michael Paul Smith
Не так вже й високо
Фото Reddit mintz10
Дуже креативний фотограф
Фото D' Third Photography
Котик у якості м'якенького фону
Фото Reddit contextkittensКажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO
Потрібно всього кілька маленьких деталей
Фото Reddit ATaleAhead
Ось звідки беруться ці красиві бризки
Фото Reddit mistervinster
Замість озера – звичайна калюжа
Фото Chris Chambers
І ніякого басейну не треба
Фото Vogue Korea
Пернатий фон для косметики, непогано
Фото Reddit deluvanese
Знадобились всього лиш жалюзі
Фото Reddit calop_
Цікаво: Тест на вік: блогерка показала, як роблять селфі люди різних поколінь
А фото вийшло аж моторошне!
Фото Reddit diasehstahwstaht
Ту потрібна ціла команда
Фото Reddit AdrianMarina
Фотошоп – і більше ніяких секретів
Фото Reddit newt16