Зовсім скоро розпочнеться сезон корпоративів та зимових свят. Проте святковий період – це не лише сміх та теплі зустрічі з родиною та друзями, а й безкінечний марафон застіль.

Відома фітнес-тренерка Юлія Богдан на своїй сторінці в інстаграмі поділилась секретами, як не переїдати на новорічні свята та святкувати з користю для свого організму.

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До застілля

"Не буду вдень їсти, все рівно увечері сідати за стіл, там буде багато їжі" – так багато хто думає. Проте це зовсім неправильна позиція. Не потрібно ходити голодним увесь день аж до самого застілля, снідайте та обідайте так, як ви звикли.

Поснідайте, на обід поїжте теплий суп – і тоді до вечора у вас не буде звірського апетиту і ви не "з'їсте слона"

Так ви не будете переїдати і, водночас, зможете сповна насолодитись стравами.

Під час святкування

Важливо також і те, як ви будете поводитись під час самого застілля. Ваш організм скаже вам "дякую", якщо між прийомами їжі ви будете активно рухатись. Тому не сидіть увесь час за столом, а придумайте з вашою компанією цікаві розваги: танцюйте, грайте у рухливі ігри тощо.

Під час святкування вигадайте собі цікаві розваги/ Фото Pexels

Щодо напоїв Юлія Богдан застерігає:

постарайтесь пити якомога менше солодких напоїв на кшталт солодкої води та соків.

ви можете вживати алкоголь, проте пам'ятайте, що чим він міцніший, тим більш калорійний.

На наступний день

Навіть якщо ви все-таки переїли, то не потрібно наступного дня голодувати, обмежувати себе та інтенсивно тренуватись у спробах "скинути" зайве. Це зайвий стрес для організму. Фітнес-тренерка радить просто повернутись до свого звичного режиму прийому їжі і зробити невелике легке тренування.

Та найголовніше – не варто себе картати та звинувачувати, ящо ви з'їли щось зайве чи на вашу думку "заборонене", адже це не приведе ні до чого хорошого.

За 1 день зайвий жир не накопичитися, але якщо будете себе «гризти» – зрив на тиждень гарантований, каже Юлія Богдан

Не бійтесь з'їсти щось неправильне, а краще – просто насолоджуйтесь святом та смакуйте їжу із задоволенням!