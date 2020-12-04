Совсем скоро начнется сезон корпоративов и зимних праздников. Однако праздничный период – это не только смех и теплые встречи с семьей и друзьями, но и бесконечный марафон застолий.

Известная фитнес-тренерка Юлия Богдан на своей странице в инстаграме поделилась секретами, как не переедать на новогодних застольях и праздновать с пользой для своего организма.

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До застолья

"Не буду днем ​​есть, все равно вечером садиться за стол, там будет много еды" – так многие думают. Однако это неправильная позиция. Не нужно ходить голодным весь день до самого празднования, завтракайте и обедайте так, как вы привыкли.

Позавтракайте, на обед поешьте теплый суп – и тогда к вечеру у вас не будет зверского аппетита и вы не "съедите слона"

Так вы не будете переедать и одновременно сможете сполна насладиться блюдами.

Во время празднования

Важно также и то, как вы будете вести себя во время самого застолья. Ваш организм скажет вам "спасибо", если между приемами пищи вы будете активно двигаться. Поэтому не сидите все время за столом, а придумайте с вашей компанией интересные развлечения: танцуйте, играйте в подвижные игры и др.

Во время празднования придумайте себе интересные развлечения/ Фото Pexels

Насчет напитков Юлия Богдан предостерегает:

постарайтесь пить как можно меньше сладких напитков вроде сладкой воды и соков.

вы можете употреблять алкоголь, однако помните, что чем он крепче, тем более калориен.

На следующий день

Даже если вы все-таки переели, то не нужно на следующий день голодать, ограничивать себя и интенсивно тренироваться в попытках "сбросить" лишнее. Это лишний стресс для организма. Фитнес-тренерка советует просто вернуться к своему привычному режиму приема пищи и сделать небольшой легкую тренировку.

Но самое главное – не стоит себя корить и винить, что вы съели что-то лишнее или по вашему мнению "запрещенное", ведь это не приведет ни к чему хорошему.

За 1 день лишний жир не накопиться, но если будете себя "грызть" – срыв на неделю гарантирован, говорит Юлия Богдан

Не бойтесь съесть что-то неправильное, а лучше – просто наслаждайтесь праздником и наслаждайтесь едой с удовольствием!