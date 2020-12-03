В современном мире мы часто нервничаем и "падаем в депрессию". Последний год был тяжелый для каждого, потому что все перевернулось с ног на голову. Модель Алла Костромичова рассказала свои секреты борьбы с плохим настроением.

Первый совет – это медитация. Поставте будильник на 20 минут раньше, почистите зубы, выпейте воды и тех 20 минут посвятите единению с собой. Нужно просто следить за своим дыханием и отпустить все мысли, возникающие в голове, сообщает Life 24.

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Если вы ранее не медитировали, то советуем начинать с 5 минут в день. Ученые уверяют, что даже за этот срок может улучшиться работа мозга.

Второй совет – мотивационная литература. Алла Костромичова, считает, что "даже самые глупые книги а-ля "Не Ной" могут поменять ваше отношение к вещам". Ранее мы сделали подборку книг о том, как достигать невозможного. Смотрите ее – здесь.

Третий совет – благодарность. Нужно замечать все хорошее, что происходит с вами в течение дня и говорить "Спасибо" за это.

Попался адекватный таксист – "спасибо". Вышел вкусный ужин – скажите "спасибо",

- написала модель в своем Instagram.

Четвертый совет – делать другим комплименты, писать положительные отзывы и дарить подарки. В общем, все, чтобы создавать позитивную атмосферу вокруг себя.

Пишите положительные комментарии и будьте благодарны за все, что происходит \ Фото by Headway on Unsplash

Пятый совет – не очаровываться людьми или событиями. Если не будет лишнего ожидания, то не будет разочарования.

Самое важное и для меня самое сложное. "Не очаровываться, чтобы не разочаровываться» формула такая: "если ожидания от события стремятся к нулю – счастье стремиться к бесконечности", – я технарь, я так вижу. Не предвкушать, не прокручивать и не ожидать, что будет wow. Просто жить и быть в моменте. Как? Смотри пункт 1,

– сказала Алла Костромичева.